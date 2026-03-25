丹麥首相大選敗陣遞交辭呈　各黨商討聯合執政

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）3月25日在領導的三黨聯盟於國會大選中遭遇重大挫敗後，向國王遞交政府辭呈。各政黨將展開談判，以決定由她或其他黨派領導人籌組新政府。



中間偏左的弗雷澤里克森自2019年執政，此次競選主打其歷練的領導能力，以應對與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的複雜關係及俄烏戰爭。惟今次大選，其所屬社會民主黨（Social Democrats）雖然所得議席仍為最多，但成績是自1903年以來最差，而且執政聯盟無法取得逾半議席。

各黨將商討聯合執政，決定新政府由弗雷澤里克森繼續領導，還是選出另一政黨黨魁出任新首相。

丹麥國內生活成本危機成為本次選民關注焦點，弗雷澤里克森的政策同時受到左右兩派批評：左翼支持者不滿其過於強硬的移民政策，右翼則認為她在經濟問題上軟弱且不可信。

2026年3月24日，丹麥舉行國會大選，圖為選民在格陵蘭首府努克（Nuuk）的票站投票。（Reuters）

在布魯塞爾，弗雷澤里克森因在格陵蘭問題上的明確立場，及在烏克蘭衝突後增加國防開支的努力備受肯定。

另一方面，選舉中，由梅森（Morten Messerschmidt）領導的反移民丹麥人民黨支持率激增。該黨主張穆斯林淨移民為0並取消燃油稅以緩解生活壓力。