伊朗稱非敵對船隻可越霍爾木茲海峽　中遠海運集運：即日恢復業務

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第26日之際，伊朗常駐聯合國代表團於德黑蘭時間3月25日（周三）表示，非敵對船隻在與伊朗政府協商後，可安全通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。中遠海運集運同日表示，即日起恢復遠東至中東地區國家的新訂艙業務，其中包括阿聯酋、沙特阿拉伯、巴林、卡塔爾、科威特和伊拉克。



據新華社報道，伊朗常駐聯合國代表團於德黑蘭時間25日凌晨在網上發聲明表示，非敵對船隻，如果其所屬或有關聯的國家不參與且不支持針對伊朗的侵略行為，並完全遵守已公布的安全和安保規定，在與伊朗有關部門協調下，可安全通行霍爾木茲海峽。

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗爆發衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

中遠海運集運同日發布通知：即日起，恢復遠東至中東地區如下國家的新訂艙業務（普通箱）：阿聯酋、沙特阿拉伯、巴林、卡塔爾、科威特和伊拉克。

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）3月24日（周二）晚上接受《今日印度》採訪時表示：「鑑於伊朗目前面臨的戰爭局勢，已採取一系列措施保障霍爾木茲海峽的通行。」

巴蓋伊指：「其他與這次侵略行為無關的國家，在與伊朗政府進行必要的協調後，可以安全地通過霍爾木茲海峽。」

據路透社報道，伊朗外交部近日致函聯合國安理會和國際海事組織，表示「非敵對船隻」若與伊朗政府協調，可以通行霍爾木茲海峽。

自伊朗戰事爆發以來，霍爾木茲海峽的交通受到嚴重限制，該海峽通常是全球五分之一石油的運輸航道。此前，有報道指德黑蘭正考慮允許部分船隻通過該海峽，但前提是貨物必須以人民幣結算。

2026年3月23日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和一條3D打印的輸油管。（Reuters）

據勞氏海事情報（Lloyd's List Intelligence）的報告顯示，至少有兩艘船隻支付了費用以換取安全通行，其中一艘船隻的費用據稱高達200萬美元（約1560萬港元）。