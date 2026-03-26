特朗普放寬對俄羅斯和伊朗石油制裁　兩黨批「恐為敵人輸送資金」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期決定放鬆對俄羅斯和伊朗石油制裁，以遏制因伊朗戰爭而飆升的能源價格，此舉引發共和、民主兩黨強烈反對。議員們警告，「這或將數十億美元輸送給敵人」。



據《紐約時報》報道，為應對因伊朗戰爭而飆升的能源價格，特朗普政府本月初解除對俄羅斯石油出口限制，允許其恢復向全球買家供應。

數日後，美方又暫時豁免約1.4億桶伊朗石油所受制裁，允許這批滯留海上的原油在30天內流入市場。這兩項措施旨在緩解原油價格逼近每桶100美元給國內帶來的壓力。

兩黨議員認為此舉削弱了對莫斯科和德黑蘭經濟施壓力度，恐為美國對手輸送數十億美元。共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）直指這是「錯誤之舉」，稱每一美元石油收入都在「助長普京的戰爭」。民主黨參議員里德（Jack Reed）稱，解除對伊朗制裁或讓其獲得高達140億美元（約1088億港元）收入，形同特朗普的決定「助長伊朗伊斯蘭革命衛隊發動襲擊的能力」。

以色列軍方2026年3月7日對伊朗德黑蘭的數個石油設施發動襲擊後，當地冒起巨大火球和濃煙。（Reuters）

財政部長貝森特（Scott Bessent）則表示，這些利潤的規模被「嚴重誇大」。他提到金融武術（financial martial arts）的說法，「從本質上講，我們是在用柔術制服伊朗人」，將石油從非法市場轉移到公開市場，將使財政部能夠「更了解」這些交易。