匈牙利擬逐步停止向烏克蘭輸送天然氣　直至俄羅斯重新供應石油

中東局勢持續惡化之際，多國能源價格紛紛上漲。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）3月25日在社交平台表示，匈牙利將逐步停止向烏克蘭輸送天然氣，直至俄羅斯向歐洲輸送石油的友誼輸油管道（Druzhba pipeline）恢復供應為止。



歐爾班在發布於Facebook的影片中指出，將會逐步停向烏克蘭供應天然氣，並將餘下天然氣留在國內，他還在影片上附文強調，「只要烏克蘭不供應石油，就不會從匈牙利獲得天然氣」，自己將捍衛匈牙利的能源安全，並維持國內的油價與氣價。

路透社引述消息人士指，烏克蘭3月從匈牙利購入1.8億立方米的天然氣，這數量佔總進口量的28%。匈牙利周三上午仍繼續向烏克蘭供應天然氣。若未斷供，烏克蘭預料會在周三收到由匈牙利提供的830萬立方米天然氣，這份額佔烏克蘭由東歐總共進口天然氣的33%。

友誼輸油管道是俄羅斯向中歐和東歐國家輸送原油的大型輸油管道系統，不過在2月26日因俄烏戰事斷供原油。