美伊交戰雙方難讓步　美前防長示警：停戰等同霍爾木茲海峽送伊朗

美國前國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）23日在休士頓CERAWeek能源大會上警告，若華府此時宣布對伊朗戰爭告終、宣稱取得勝利，形同將霍爾木茲海峽控制權拱手讓給德黑蘭。他直言：「如果我們現在宣布勝利，伊朗就會宣稱他們擁有這條海峽，各位將會看到每一艘通過的船隻都被徵收通行費。」



據《霍士新聞》報導，針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布暫停軍事打擊5天，馬蒂斯對雙方能否妥協抱持懷疑。他向與會者坦言：「女士們、先生們，我們現在處境艱難，我想不出太多應對選項。」他進一步指出，目前交戰雙方都沒有能力迫使對方讓步，並強調：「綜觀歷史，從來沒有單靠空中武力就能改變一個政權的先例。」

美國前國防部長馬蒂斯。（GettyImages）

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白宮稱目標將近 擊潰伊朗威脅

儘管馬蒂斯示警，白宮仍傳達了截然不同的信心。白宮發言人指出，特朗普認為美軍已重創伊朗軍力，並表示：「我們在完成軍事目標上已邁出大步，甚至已接近完成。」

發言人強調，「史詩狂怒行動」專注於終結伊朗未來威脅海峽航運的能力，並補充說明：「一旦達成目標，中東地區將變得更加安全，全球能源市場也會更加穩定與有保障。」

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特朗普揚言炸電廠 伊朗強收過路費

目前，伊朗政權已開始向部分通過海峽的油輪收取高達200萬美元（約1600萬港元）的通行費。伊朗國會議員波魯傑迪（Alaeddin Boroujerdi）22日向國營電視台直言：「能向過境海峽的船隻收取200萬美元，正是伊朗實力的展現。」

而對於伊朗的強硬態度，特朗普早在21日就於社交平台發出最後通牒。他警告：

如果伊朗沒有從現在起48小時內，全面且毫無威脅地開放霍爾木茲海峽，美國將會出手徹底摧毀他們各地的發電廠，而且會從最大的一座開始炸起！

但他23日又表示，已和伊朗進行溝通，並將原定針對伊朗能源設施的打擊行動，暫緩5天。

對於特朗普威脅要炸電廠，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在社交平台上強硬回擊。他表明，霍爾木茲海峽對所有人開放，但侵犯伊朗領土的敵人除外，並重申：「我們會在戰場上，堅決抵禦這些神智不清的威脅。」

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