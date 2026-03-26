美媒：特朗普每日看2分鐘伊朗「爆炸集錦」　親信憂不知戰爭全貌

據美國全國廣播公司（NBC）引述多位消息人士報道，伊朗戰爭開始以來，美國軍方每日為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）製作兩分鐘或以上的影片報告，展示過去48小時美軍成功打擊伊朗目標的畫面，引發特朗普親信擔憂其無法了解戰爭全貌並做出關鍵決策。



報道指，其中一位了解情況的美國官員將這些影片稱為「爆炸集錦（a series of 'stuff blowing up'）」，稱軍方難以詳細匯報每一次打擊，特朗普目前獲取的資訊多側重美方勝利，對伊朗行動細節提及較少。

此前，特朗普因未提前收到伊朗襲擊沙特空軍基地，其中5架加油機被擊中的簡報，受訪時直稱受損不嚴重。

報道指出，在戰時，總統獲取的資訊（尤其是負面部分）、助手向其通報的細節極為重要。歷史上，任何一任總統的助手都需在全面通報事件與強調核心戰果間尋求平衡。

圖為2026年2月28日，美軍對伊朗展開軍事行動期間，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）討論。（The White House/Social Media/Handout via REUTERS）

一位現任美國官員和前美國官員表示，特朗普曾私下質疑，為何這些影片展現出的成功沒有被更好的傳達給公眾，又詢問幕僚為什麼新聞媒體不對此進行重點報道。二人表示，這些影片令特朗普愈發對戰爭新聞報道感到不滿。

有親信因擔憂特朗普的信息受限影響關鍵決策，試圖向其提供更多戰爭消息及民調資料。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）否認特朗普未獲完整資訊的說法，並稱特朗普積極徵求官員意見，並做到密切溝通。五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）直言：「對三軍統帥的決策充滿信心」。