特朗普否決內塔尼亞胡籲伊朗起義：上街是送死　美以現關鍵分歧

伊朗戰爭爆發以來，美以雙方雖然在多數軍事目標達成一致，但是在伊朗政權更迭以及為此可承受多少混亂與流血問題上仍存在分歧。美媒Axios援引美國官員和以色列知情人士消息報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）提議讓伊朗民眾走上街頭抗議，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對此明確否決，認為此舉風險太高。



報道指，有知情人士透露內塔尼亞胡曾與特朗普通話，宣稱伊朗政權已陷入混亂，出現進一步動搖的「機會窗口」，並提議雙方聯合向伊朗民眾發出公開呼籲，鼓動他們上街抗議。不過，特朗普擔心此舉只會引發血腥鎮壓，「我們為什麼要叫人上街，結果只是讓他們被掃射倒地？」

最後，雙方決定先觀察伊朗民眾是否會在「跳火節」走上街頭，但內塔尼亞胡仍自行對外發聲，稱以軍空襲是為了讓民眾能安心慶祝節日，並呼籲外出慶祝。不過當天實際上街的人數寥寥無幾，美以官員最終認為，這反映出民眾仍深懼政權鎮壓。

《紐約時報》星期二（1月13日）引述目擊者的描述稱，伊朗政府軍向手無寸鐵的抗議者開槍，至今有多達3000人死亡。圖為1月8日德黑蘭的示威場面。(Reuters)

特朗普目前僅視政權更迭為「額外收穫」。他雖然在戰爭初期曾稱，美軍作戰行動結束後，伊朗人民將有機會接管政府，但此後已很少再提及。

上周二，以色列分別發動兩次空襲，刺殺伊朗國家安全局局長拉里賈尼（Ali Larijani）、巴斯基民兵指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）與多名副手。以方官員指出，鎖定蘇雷曼尼的目的是削弱鎮壓抗議的能力，為民眾起義創造條件。