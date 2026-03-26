英國聖公會為1400年來首位女性坎特伯雷大主教舉行就職儀式

英國聖公會3月25日為史上首位女性坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）馬拉利舉行就職儀式。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、英國下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）和多名宗教領袖等共2千名嘉賓出席，威廉王子（Prince William）和太太凱特（Catherine, Princess of Wales）亦來見證這個歷史時刻。



馬拉利在今年1月已正式就任，今次來到肯特郡的坎特伯雷座堂出席儀式，並舉行首次佈道，承諾將竭誠為英格蘭教會、聖公會和全球的基督教會服務。馬拉利16歲就皈依基督教，她還在佈道時回顧來時路，坦言青少年時期的自己「從未想過眼前這般的景象，更遑論如今蒙召所擔當的聖職。」

2026年3月25日，英國肯特郡，圖為英國聖公會史上首位女性坎特伯雷大主教馬拉利進行首次佈道。（Getty）

前任坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）因處理性侵案件不當而於2024年辭職，馬拉利還在講道中向涉事受害者致歉，並說：「我們絕不能忽視或輕視那些因教會及社群中某些人的作為、不作為或失職而受到傷害的人的痛苦。」

自公元597年聖奧古斯丁（St. Augustine）以來，坎特伯雷大主教的105位前任大主教均為男性，距離今年已有1429年，而英國聖公會直到32年前的1994年才允許女性擔任牧師一職。

資料圖片：2024年7月23日，前坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）在倫敦發表講話，2025年1月，因英國教會對性侵醜聞的處理而辭去坎特伯雷大主教職位。（Reuters）

穆拉利在就職前曾進行了為期六天、近90英里的朝聖之旅，儀式包含了用烏爾都語演唱、西班牙語誦讀福音等環節，以體現全球聖公會的多元性。她在講道中亦為受美伊戰爭、烏克蘭及蘇丹等衝突影響的人們祈禱。

現年63歲的馬拉利在倫敦西南部沃金出生和在當地受教育，她曾經是一名照顧癌症病人的護士。馬拉利做護士期間接受神職人員訓練，2015年獲任命為主教，三年後晉升為倫敦主教。她在去年10月獲任命為第106任坎特伯雷大主教，接替請辭的韋爾比。