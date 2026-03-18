日美同盟與中東能源難兩全　高市早苗表態：暫無計劃派遣自衛隊

日本時事通信社、富士新聞網等多家日媒報道，當地時間18日，就美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求包括日本在內的各國協助派遣艦船赴霍爾木茲海峽一事，日本首相高市早苗在參議院預算委員會上再次表示，目前暫無向霍爾木茲海峽派遣自衛隊的相關計劃，也無法回答以派遣為前提的問題。



高市稱，將依照日本法律採取行動，她打算明確向美方傳達這一立場。她認為，基於以往情況，美方理應十分了解日本的法律。

她補充說，「我並非說在達成全面停火協議後，日本就完全沒有可以貢獻的地方。屆時我們會認真加以考慮」。

日媒報道，高市此番言論暗示，若實現停火，日方不排除考慮派遣自衛隊赴霍爾木茲海峽附近海域開展相關活動。

2026年3月11日，日本首相高市早苗在東京官邸，就日本計劃提前釋出部分石油儲備一事向媒體發表演說。（Reuters）

此前，高市早苗已經連續多日回應特朗普的護航要求。高市早苗17日在參院預算委員會會議上說，「存在日本成為『恐怖襲擊』目標的風險」。

她重申，「正探討在法律允許的範圍內能做些什麼」。

日本參政黨黨首神谷宗幣要求慎重對待此事，避免輕易派遣自衛隊。高市早苗回應稱，「將開展國家利益優先的堅韌外交」。

面對日本公明黨議員西田實仁的質詢，高市早苗答辯稱，在判斷是否派遣自衛隊時，有可能出現需要國會批准的情況，表示「那種情況下將廣泛細緻地與各黨和各黨團的代表進行商討」。

當被問到若中東局勢長期惡化將進行怎樣的應對時，高市早苗說：「為了持續支撐國民生活，將靈活探討如何提供支援」。

2026年3月14日，日本橫須賀市，圖為高市早苗在防衛大學發表主旨講話。（Getty）

3月16日，高市早苗表示，關於向霍爾木茲海峽派遣艦船，正在全面討論應對方案。高市表示：「正在研究如何在法律框架內保護日本相關船隻和船員的生命，可以做些什麼」。

她強調稱沒有正式從美方收到為船隻護航的要求，同時表示，完全沒有決定派遣自衛隊，在此基礎上稱，基於《自衛隊法》下令開展海上警備行動「在法律上非常困難」。

日本經濟新聞分析稱，日本在安全保障方面重視日美同盟，又從中東進口大量能源，因此需要與產油國伊朗維持傳統友好關係，導致日本如今面臨左右為難的局面。日本也一直避免直接評價美國和以色列對伊朗的攻擊。

面對特朗普的護航要求，德國、韓國等美國的盟國均公開拒絕參與，其他國家也頗為謹慎。

17日，多次強烈施壓盟友共護霍爾木茲海峽的特朗普改口稱，不再需要任何國家的協助。

他在社交媒體發文說，大多數北約盟國已通報不願參與美國對伊朗軍事行動。

特朗普語帶不滿地寫道：「我們會保護他們，但他們不會為我們做任何事，尤其是在我們需要幫助的時候。由於對伊軍事行動取得成功，我們不再需要，也不再期待北約成員國的幫助。我們從未需要過，也不需要日本、澳大利亞和韓國的幫助。」

2026年3月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在Truth Social上發文稱美國不再「需要」北約國家援助。（Truth Social截圖）

共同社報道，日本政府相關人士17日透露，日方已展開協調，計劃在19日於美國華盛頓舉行的日本首相高市早苗與美國總統特朗普的首腦會談上，提出採購美國阿拉斯加州產原油。

然而，日媒報道，如果特朗普在19日的首腦會談中直接向高市提出要求，對日美同盟來說有可能成為「選邊站」的壓力。

韓國方面也正觀望日本態度。香港英文媒體《南華早報》3月17日稱，韓政府目前傾向謹慎處理，計劃先通過國會程式凝聚國內共識，並觀望特朗普與日本首相高市早苗的會晤結果，再確定下一步行動。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

