美國土安全部持續停擺　乘客不滿機場秩序　TSA人員遇襲率激增5倍

美國國土安全部（DHS）停擺危機持續延燒，導致其轄下的運輸安全管理局（TSA）人員已長達88天無薪工作。據航空網站《PYOK》披露，自2月14日停擺以來，乘客不滿機場安檢排隊長達數小時，針對TSA工作人員的襲擊事件激增約500%。與此同時，TSA人員因經濟壓力大量請假甚至辭職時。



據《華盛頓郵報》引述國土安全部統計，這場停擺已迫使近500名TSA官員辭職。《PYOK》指出，周三（25日）全國TSA人員缺勤率約為11%，但在部份機場情況嚴峻得多。侯斯頓喬治布殊洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）請假率高達39%，同市另一機場霍比機場（William P. Hobby Airport）達32%，紐約甘迺迪機場（John F. Kennedy International Airport）及巴爾的摩-華盛頓國際機場（Baltimore-Washington International Thurgood Marshall Airport）為29%。

官員警告，儘管已調派移民及海關執法局（ICE）人員支援，但部份機場安檢排隊時間仍可能超過四小時。

2026年3月26日，美國紐約甘迺迪機場（John F. Kennedy International Airport）的安檢排隊等待者。（Reuters）

《PYOK》引述代表美國航空、達美航空及聯合航空等業者的遊說團體「美國航空4號」（Airlines 4 America）行政總裁蘇努努（Chris Sununu）表示，國會造成這場混亂，部份TSA員工因付不起油費，只能依賴禮品卡購買食品，甚至睡在車內，情況令人無法接受。

特朗普政府將這場危機稱為「民主黨政府停擺」。民主黨則表示已多次提案要求恢復TSA撥款。TSA人員周五（27日）將錯過第二筆全額薪資，累計被拖欠薪資逾10億美元（約78億港元）。世界首富馬斯克（Elon Musk）上週末提議願支付薪資，但遭白宮拒絕。

不過《政治報》（Politico）27日報道，參議院已經通過向國土安全部的大部分撥款法案，但不包括ICE及海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection, CBP）部分團隊。