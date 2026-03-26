美國土安全部停擺機場現長龍　安檢等候時間至少4小時創歷史新高

美國國土安全部（DHS）轄下的運輸安全管理局（TSA）3月25日警告，DHS資金停擺已導致人手短缺、旅客排隊時間過長、全美混亂情勢加劇，機場安保面臨嚴峻壓力。



彭博社25日報道，TSA代理局長麥克尼爾（Ha Nguyen McNeill）當日出席了國會眾議院國土安全委員會聽證會。

麥克尼爾對議員說：「這（DHS停擺）導致TSA歷史上最長的等待時間，部份情況下排隊時長在4或5個小時以上。」她補充說，TSA在資金中斷期間，已經流失480多名安檢僱員。

2026年3月25日，美國華盛頓，美國運輸安全管理局（TSA）代理局長麥克尼爾（Ha Nguyen McNeill）在國會出席眾議院國土安全委員會關於國土安全部（DHS）停擺影響的聽證會。（Reuters）

受影響最嚴重的機場包括亞特蘭大、休斯敦和紐約的機場。排隊人群蜿蜒穿過航站樓、行李提取處，甚至排到室外。

社交媒體X流傳的影片顯示，沮喪的乘客埋怨漫長的等待和誤機風險。25日一早發布的影片則顯示，紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）內排起長龍。通常機場的網站會發布等待時間，但由於情況變化過快，更新已暫停。

在其他大型機場，某些日子有多達40%至50%的TSA員工缺勤，迫使TSA不得不合併安檢通道並縮減營運規模。

2026年3月23日，人們在美國紐約甘迺迪國際機場排隊等候通過美國運輸安全管理局（TSA）負責的安檢。（Reuters）

美國土安全部因資金用盡，自2月14日停擺，至今已約40天。由於民主、共和兩黨在移民執法政策上存在爭議，華盛頓的僵局仍未化解。

麥克尼爾說，移民與海關執法局（ICE）人員正在協助處理「非專業化安檢職能」，以幫助應對目前的情況，讓TSA人員能夠專注於核心安保職責。她指出，在機構努力維持減員運營的情況下，ICE人員按照TSA的協議行事，包括在旅行證件檢查站提供幫助。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前在社交媒體發文稱，ICE特工正在幫旅客搬運行李並清理區域，「感謝ICE的出色工作」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

