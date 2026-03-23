特朗普加碼施壓：先通過「拯救美國法案」　再談國土安全部撥款

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月22日表示，在「拯救美國法案」（Save America Act）通過之前，國土安全部（DHS）的撥款協議不該達成。



特朗普表示國會共和黨人不應和民主黨人達成「任何協議」，除非他們同意通過「拯救美國法案」，該法案核心內容是要求所有進行選民登記的人必須提供美國公民身份的證明。

據悉，國土安全部自2月13日起就因撥款爭議陷入資金短缺狀態，數萬名運輸安全管理局（TSA）員工已連續五週無薪工作，導致部分機場安檢人員請病假或直接辭職。國土安全部周日表示，本周末運輸安全管理局員工缺勤率達到自政府部分停擺以來的最高水準。

圖為2026年3月14日，旅客在美國德州聖安東尼奧國際機場的運輸安全管理局安檢隊伍中等候。(Reuters)

特朗普則表示通過選民法案「比參議院議程上的任何其他事項都重要得多」，他早在3月8日就曾威脅，國會未通過該法案前，他將拒絕簽署任何其他立法。據NewsNation報道，特朗普稱他將在機場部署移民及海關執法局（ICE）人員，「直到達成協議為止」。

目前，共和黨在擁有100席的參議院中佔據53席，但該法案尚未獲得突破民主黨阻撓所需的60票門檻。

「拯救美國法案」的支持者認為，該法案有助於阻止選民舞弊；共和黨人則附和特朗普的說法，稱目前大量非法移民在美國大選中投票。相反，民主黨人和其他批評人士認為，該法案可能會剝奪那些無法輕易獲得護照、出生證明和其他身份證明的美國人的選舉權。