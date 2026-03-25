關稅戰難解中美失衡　專家：G2格局不太可能出現

隨着美國發起的關稅戰持續衝擊全球貿易格局，專家認為關稅舉措並不能解決美國與中國等貿易夥伴之間貿易失衡的問題，只會推動全球貿易秩序的重組和多極化。同時，中美兩國仍需將重心放在調整各自國內問題上，未來10年內全球不太可能出現中美共治的「G2」格局。



在中國海南舉行的博鼇亞洲論壇2026年年會，星期二（3月24日）拉開序幕。世貿組織前首席經濟學家庫普曼（Robert Koopman）在「關稅戰衝擊下的全球貿易新格局」分論壇上指出，儘管關稅戰持續發酵，2025年全年貿易增長達4.6%，顯示全球貿易仍展現出較強韌性。

2026年3月17日，海南博鼇大樂大橋上的博鼇亞洲論壇2026年年會主題宣傳牌。（新華社）

他說，貿易政策並非決定貿易增長的關鍵因素，真正的驅動力來自國內生產總值（GDP）增長和科技創新。「關稅僅能影響全球貿易約25%，而GDP的影響可達60%至65%。」

雖然關稅戰未明顯拖累全球貿易總量，專家普遍認為，它正改變全球貿易運行方式。與會的新加坡前副總理黃根成說，關稅戰削弱全球貿易的可預測性與信任基礎，各國轉向「友岸外包」等策略重構供應鏈，令全球經濟更趨碎片化，也增加中小企業的經營壓力。

意大利前總理真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）則直言，在貿易政策被武器化的當下，未來全球貿易將不再由規則主導，「而是基於你的實力以及對別人的脅迫」。

從更深層看，關稅戰的根源並不在貿易本身，而在主要經濟體內部長期積累的結構性失衡。庫普曼指出，美國當前面臨製造業回報下降、產業「空心化」的問題，但消費需求依然強勁、儲蓄不足，大量商品依賴進口；中國則擁有強大的製造業和生產能力，但內需不足，消費增長長期滯後。這種一方「過度消費」、一方「生產過剩」的結構，讓兩國貿易不平衡持續存在。他說，這需要通過內部調整與合作來解決，「關稅戰並不能解決這些問題」。

中美晶片戰・中美關係・半導體・晶片・中美貿易：在路透社這張2023年7月5日拍攝的圖片中，一個工人的微型模型被放置在帶有半導體晶片的印刷電路板中。（Reuters）

香港大學教授李成進一步指出，關稅戰反映美國在實力變化背景下的焦慮。隨着自身優勢相對減弱，美國國內對全球化的不滿上升，對外政策趨向更為強硬。這種情緒與中美之間制度和發展模式的差異相互疊加，使兩國關係呈現出結構性緊張，並將長期持續，「老大與老二之間的競爭不會很快結束」。

在此背景下，專家認為，中美各自的內部問題不僅難以在短期內緩解，反而可能加劇對立，使兩國難以在全球層面形成穩定主導力量。真蒂洛尼說，未來10年，中美不太可能形成「G2」格局，全球或將出現新的重要力量，「比如印度，同時我很樂觀地認為，歐洲有可能會醒過來。」

本屆博鼇論壇年會於3月24日至27日舉行，主題為「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」。中國全國人大常委會委員長趙樂際將出席星期四（26日）的開幕式並發表主旨演講。

博鼇亞洲論壇秘書長張軍在開幕記者會上說，當前世界大變局深刻演進，面臨諸多嚴峻挑戰和不確定性，「世界可以說不僅不穩定，甚至更加危險」。但他認為，變局之中同樣蘊含機遇，並呼籲各方加強合作，攜手打造更美好的未來。

本文獲《聯合早報》授權轉載

