特朗普指將派ICE執法人員進駐機場　應對安檢人員缺勤問題

美國國會預算僵局相持不下，導致當地機場安檢人員無薪工作或請假離職，造成安檢程序大排長龍，引發混亂。總統特朗普（Donald Trump）宣布，3月23日起調派移民和海關執法局（ICE）執法人員到機場，填補人手空缺。不過，機場安檢人員工會反對有關做法，認為移民執法人員缺乏相關訓練。



美國邊境事務主管霍曼（Tom Homan）向美國有線電視新聞網（CNN）證實， ICE人員周一起調往機場支援，但強調他們不會去執行未曾受訓的工作。他表示正擬出一套計劃：「我不認為這些人員會坐在X光機前，來負責篩檢行李有無問題，畢竟他們沒受過這方面訓練。」他補充，他們將協助「提供其他需要安保的地方」，如監控出入口。

根據國土安全部統計，自2月14日政府停擺以來，已有超過300名運輸安全管理局（TSA）員工離職。而在休士頓、紐約和亞特蘭大的機場，逾三分之一的運輸安全管理局（TSA）工作人員請病假或缺席。過去周末安檢人手不足情況更見嚴重，其中休士頓喬治布殊洲際機場（George Bush Intercontinental Airport），安檢人員缺勤率飆升至42%，紐約甘迺迪國際機場為33%。

馬斯克（Elon Musk）3月21日宣稱，他願自掏腰包為TSA員工支付薪金。（Reuters）

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）周六宣稱，他願自掏腰包為TSA員工支付薪金，以緩解停薪對航空運輸與民眾生活帶來的衝擊。