土耳其21歲美女網紅不聽民眾勸喻　疑跳橋輕生片段曝光｜有片

3月23日，年僅21歲的土耳其女網紅Kübra Karaaslan不幸離世。Kübra Karaaslan在TikTok上擁有大量粉絲，以分享其生活方式內容而聞名。據當地媒體報道，她從奧斯曼加齊大橋（Osman Gazi Bridge）跳下身亡，報道指，她在離世前關閉了包括TikTok在內的所有社交平台帳號。



網上傳出Kübra Karaaslan從橋上墜下瞬間：

據土耳其媒體NTV和《每日晨報》（Daily Sabah）報道，事發的時候，Kübra Karaaslan爬到奧斯曼加齊大橋的圍欄外邊，儘管有民眾多次試圖勸說和干預，但她最後還是從高處跳了下去。

有人拍到她縱身躍下的一刻，影片在網上瘋傳。

NTV報道稱，當地警方迅速趕到現場，並將Kübra Karaaslan送往就近的一間公立醫院，惟最後證實傷重不治。該媒體將她的死因定性為自殺。

報道稱，Kübra Karaaslan在離世前曾關閉了包括TikTok在內的所有社交平台帳戶。

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據NTV和Daily Sabah報道，Kübra Karaaslan的親友在土耳其於姆拉尼耶（Ümraniye）為她舉行了葬禮，她被安葬在伊斯坦布爾的卡亞巴什公墓（Kayabaşı Cemetery）。