土耳其女子戴耳機不知電車到站 保安千鈞一髮介入救回一命｜有片
撰文：王海
出版：更新：
據美媒報導，土耳其開塞利（Kayseri）近日一名女子戴着耳機候車期間，沒有注意到電車馬上到站。從網上影片可見，眼看女子快要被電車撞倒之際，一名保安情急生智將她拉倒在地，避免了一場致命意外。當地官員對見義勇為的保安表示感謝，並敦促乘客在鐵路附近保持警惕。
網上影片紀錄男保安勇救女乘客的驚險一幕：
美國霍士新聞10月15日報道，在影片中，可以見到一名女子戴上耳機聽音樂，對快要到站的電車懵然不知，就在她快要被撞之際，一名見義勇為的男保安衝前將她拉倒會月台的安全地帶。
據報道，事件發生在當地時間10月14日。開塞利交通局發布的影片顯示這名女子在最後一刻被保安拉走的畫面。
當地政府表示，事發時這名女子戴着耳機。他們提醒乘客在公共場所時要注意周圍環境。
交通局指：「這宗事件對我們所有人來說都是一個重要的提醒，我們感謝保安的關注和責任感。然而，我們真正需要注意的是，所有乘客在乘坐鐵路系統時都要更加小心謹慎。」
