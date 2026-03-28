霍爾木茲危機重擊美國　但這張牌伊朗能打多久？

隨著特朗普（Donald Trump）的「最後通牒」持續開展，美伊談判也是消息不斷。

首先是美國這方。特朗普顯然有意展現「局勢可控」，所以反覆強調已與伊朗進行對話，媒體也持續釋出相關進展，包括美國擬提出停火一個月談判、協議15要點經巴基斯坦轉交伊朗，以及特朗普直接宣稱：伊朗送給美國一份關於霍爾木茲海峽、石油天然氣的「大禮」。

伊朗這方則是軟硬兼施。例如針對霍爾木茲海峽，伊朗常駐聯合國代表團已經發表聲明，「非敵對船隻，如果其所屬或有關聯的國家不參與且不支持針對伊朗的侵略行為，並完全遵守已公佈的安全和安保規定，在與伊朗有關部門協調下，可安全通行霍爾木茲海峽。」換句話說，封死海峽的情況並不存在。

但這也不代表海峽無條件開放。例如根據伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）所說，霍爾木茲海峽目前僅對「中國、俄羅斯、印度、伊拉克與巴基斯坦在內的友好國家」開放；伊朗議會更是規畫要對通行船隻徵收費用，也就是把海峽轉為由德黑蘭控制的「收費運河」。

2026年3月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）21日在網上發文威脅伊朗，要求伊朗48小時內重開霍爾木茲海峽，否則將摧毀其發電站。伊朗軍方發言人佐勒法加里（Ebrahim Zolfaghari）同日在一段影片中嘲諷特朗普，並告訴他：「你被解雇了，你對這句話必定熟悉，感謝你對此事的關注。」（X@Osint613）

不過雖說限制仍在，目前各方偵測數據其實都顯示，經過海峽的船隻已有增加，這或許就是特朗普反覆強調「伊朗送大禮」的部分事實基礎。

只是在談判姿態上，伊朗語氣還是相當強硬，例如針對特朗普各種「情勢大好」宣稱，伊朗軍方發言人佐勒法加里（Ebrahim Zolfaqari）直接回嗆「美國正在跟自己談判」。伊朗媒體則稱伊朗軍隊已發射導彈，針對美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）實施打擊。到了25日，伊朗更是拒絕美國提出的「15點協議」。

顯然，美伊拉扯還要持續一段時間。不過雙方之所以形成當前態勢，霍爾木茲危機明顯關鍵：如果不是海峽受阻引發能源價格飆升、觸發通脹，美國未必會如此急於進行外交接觸；如果伊朗不是手握這張地緣籌碼、並且敢於使用，也未必能在當下取得議價底氣。

換句話說，在政權更迭機率驟降的現在，「霍爾木茲牌」已經成為戰爭中場的重點擂台。但這就會牽引一個問題：如果這張牌有用，伊朗又能打多久？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在一個公開場合表示，他真心相信自己是一位和平使者（peacemaker），希望後世的人會這樣記住他。特朗普又疑似出現口誤，指伊朗必須解封「特朗普海峽」（Strait of Trump），他指的應該是伊朗現時封鎖的霍爾木茲海峽（Strait of Trump）。（X@RapidResponse47）

戰爭不確定性衝擊能源格局

回顧危機源起，一開始相對平靜的市場預期，其實反映全球能源格局的不同以往。

從油價波動來看，戰爭之初的原油價格並沒有出現明顯的市場恐慌，而是維持在80美元左右，顯著低於所謂「油價破百」的初期預測。當然，這背後有市場研判「戰爭不長」的心理預期，以及戰前對於地緣風險溢價的提早消化，卻也不能脫離更宏觀的能源結構。

首先，2026年的全球石油市場原本就是供過於求，尤其是作為穩定供應區域的美洲，美國、巴西、圭亞那、加拿大都是產能充裕；此外，經合組織國家應急石油庫存可滿足至少90天消費需求，中國庫存支撐超110天消費，美國作為全球最大石油生產與出口國，戰略石油儲備超4億桶，可滿足約125天需求。這種充裕的庫存體系，毫無疑問能在一定程度上平抑油價。

更重要的是，近幾十年的全球能源結構轉型與石油利用效率提升，同樣降低了市場對於油價波動的敏感度。例如1999年到2024年的25年間，全球實際的GDP石油強度就下降約36%，這背後當然是效能提升與經濟結構的多元化，促使全球經濟發展對於石油的依賴顯著降低。因此與上一次石油危機相比，這次危機初期的價格波動更加平穩，也更能遏制市場恐慌蔓延。

2026年3月10日，越南河內，由於美國和以色列與伊朗的衝突導致供應中斷和價格飆升，越南貿易部呼籲當地企業鼓勵員工在家工作以節約能源，圖為大量民眾在加油站排隊購買汽油。（Reuters）

但顯然，隨著戰爭時程拉長，前述緩衝都已緩不濟急。從作戰策略與破壞實效來看，由於伊朗持續將霍爾木茲海峽作為關鍵談判籌碼，對過往油輪實施「選擇性通行」管控或直接襲擊，影響全球五分之一的原油運輸，油價注定難以平靜；同時，伊朗更對沙特煉油廠、卡塔爾天然氣等關鍵能源節點進行打擊，導致部分生產線被迫停擺，實際破壞力遠超此前「分散式攻擊、有限損毀」的預判。

當然，當前市場的核心矛盾還是運輸安全風險，而非實際的供應短缺。從現實條件來看，霍爾木茲海峽航道寬度超過20公里，其實不太可能被完全封鎖，但市場的關鍵制約也就在於：只要缺乏完整的航運安全保障，保險與航運公司就不傾向貿然硬闖。換句話說，只要建立完善航運戰爭險保障體系、強化海峽航道有效管控，就可能逐步恢復正常運輸秩序，保障全球能源流通穩定。

正因如此，美國才會除了放寬對俄羅斯、伊朗石油的制裁，來緩解衝突對於能源市場的衝擊外，還要設法在「打通海峽」上下功夫：包括宣稱將派遣海軍為霍爾木茲海峽航運提供護航，以及通過國際開發金融公司來為航運業務增設保險支持。如今更是不斷向中東增兵，展現可能發動地面攻勢的姿態。

不過，有鑑於軍事行動的高風險與不確定性，與伊朗達成某種協議或許還是較為可行的作法。

2026年3月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）在網上發文表示，按照伊朗政府的要求，特此聲明，我攻擊發電站的計劃推遲10天，至美東時間4月6日晚上8時。談判仍在進行中，儘管假新聞媒體和其他一些人發表了相反的錯誤聲明，但談判進展非常順利。（網絡圖片）

「霍爾木茲牌」有多長效力

而從伊朗當前作法來看，其顯然也是在兩點擔憂下，決定不把「霍爾木茲牌」打到底：第一，如果無差別襲擊所有船隻、一艘不放，結果可能就是證成美國軍事行動的正當性，並讓伊朗成為國際公敵，引來多國軍事介入，例如當前阿聯酋就已在呼籲各國軍事護航，並稱自己願意加入打通霍爾木茲海峽的行動；第二，伊朗承受的制裁枷鎖已經嚴重損害經濟與金融系統，如果能用部分開放海峽換取過路費，對於財政黑洞或許不無小補。

換句話說，封鎖海峽其實就與打擊海灣國家的效果類似：可以在一定時間內加大美國的停戰壓力、增加伊朗的戰爭籌碼，但如果長期持續升級，恐怕適得其反。說得更直接，也就是做了有用，但做過頭可能有害。

當然，有鑑於海峽已是伊朗少數能夠動用的有力籌碼，德黑蘭即便出於政治考量不徹底封死，卻也恐怕很難完全不干預。而只要這種情況持續，能源危機就不算徹底解除，而是會轉入反覆起落的長期波動。如此一來，反而可能逼出德黑蘭並不樂見的局面：各國被迫重塑能源安全戰略，盡可能降低對於海峽的依賴。

而這種趨勢，其實已在短期的各國反應中出現，那就是航運風險引發的油氣供應擔憂，已經倒逼亞洲各國暫時提升燃煤發電負荷，以對沖天然氣供應缺口，煤炭在能源體系的短期過渡角色也由此凸顯。而這種市場邏輯，其實就與2022年俄羅斯能源受制裁後的分流效應相似：亞洲的LNG資源被迫轉向歐洲，亞洲發電企業同樣增加了液體燃料消費。顯然，能源產品的武器化未必會立即改變各國的戰爭策略，而是可能導致能源市場的跨品種聯動成為短期常態。

2026年3月21日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭已超過20日，高度依賴中東石油的日本正面臨油價急升和部份地區出現油荒的問題。北海道函館市的一間自助加油站，近日就出現一塊醒目的告示，將燃油短缺歸咎於美國總統特朗普（Donald Trump），告示寫到：「由於特朗普的政策，我們目前缺貨。對此我們深表歉意。」（X@Dks21100）

而在長期趨勢上，由於這次戰爭衝擊海灣地區的能源生產與運輸，未來能源進口依賴型經濟體可能出於避險考量，提高對於美國LNG等安全供應來源的依賴，美國LNG全球市場份額可能因此增長。與此同時，各國也可能在戰後強化本土能源供應能力的建設，包括短期內加快部署可再生能源，以及在長期視角下更加擁抱核能。

而以上種種，其實就是用構建本土化能源供應體系，來降低對於國際油氣貿易的外部依存，從根本上提升自身能源安全韌性。無獨有偶，投資市場也可能出現類似反應：由於地緣衝突引發的市場不確定性，海灣地區油氣投資可能會因地緣風險溢價上升而受抑制，但美洲、非洲等地緣政治環境相對穩定區域的能源專案，反而可能獲得更多資本青睞與資源傾斜。同時，高油價週期帶來的盈利預期，也可能刺激非OPEC國家大幅增加油氣勘探開發與產能投資，全球能源供應格局由此進一步向非OPEC國家傾斜，OPEC+在全球能源市場中的定價權與話語權可能面臨結構性削弱。

這或許就解釋了，為何隨著衝突時程拉長，海灣各國都開始對伊朗咬牙切齒，包括阿聯酋都呼籲各國軍事護航、加入打通海峽。關鍵就在，這次的美以伊衝突並不只是中東戰爭，而是可能演變為全球能源市場的關鍵轉捩點：短期之內，憑藉充裕庫存、多元供應結構及理性的市場預期，全球能源市場或許能夠有效抵禦戰爭衝擊，不會出現太多恐慌性波動；但長期來看，這場戰爭可能重塑各國對於地緣政治與能源安全的既有認知，既加速能源安全戰略的系統性調整，也推動全球能源市場在供應格局、投資佈局與合作模式上的全方位重構。

而毫無疑問，海灣各國將是這波調整下的最大受害者，伊朗與海灣的互動也可能因此惡化。但更重要的是，如果這種避險趨勢長期發展，當下值錢的「霍爾木茲牌」效力，其實可能隨著持間拉長而效益遞減。換句話說，伊朗當前對於美國以色列的消耗戰或許不是沒有用，畢竟這有助確保政體生存；但從更長遠的視角來看，被消耗戰消耗的，並不只有做為進攻方的美以兩國，還有同受波及的海灣各國，以及為求生存不斷飲鴆止渴的伊朗。