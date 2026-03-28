美國土安全部稱機場員工最快下周一出糧　安檢人手缺勤率已創新高

美國國土安全部（DHS）3月27日（周五）表示，由於員工缺勤導致美國各機場陷入混亂且安檢隊伍大排長龍，該部正採取緊急措施，向自2月中旬以來未出糧的五萬名機場安檢人員發放薪資，最快下周一收到。美國運輸安全管理局（TSA）周四有近12%的機場安檢人員未到崗，創下2月中旬政府部分停擺以來最高的缺勤率。



路透社報道，國土安全部表示「TSA已立即啟動向員工支付工資的程序。安檢人員最早應於周一開始收到工資。」總統特朗普（Donald Trump）表示，他已認定DHS部分停擺構成緊急狀況，並指示DHS部長與白宮預算主任合作，向機場安檢人員支付工資。

2026年3月26日，美國紐約甘迺迪機場（John F. Kennedy International Airport）的安檢排隊等待者。（Reuters）

美國多個主要機場近兩日均出現嚴重混亂狀況，其中機場安檢隊伍排隊時間長達數小時甚至更久。TSA表示，周四有超過3,450名安檢人員未到崗，其中包括紐約甘迺迪國際機場（JFK）以及巴爾的摩、休士頓和亞特蘭大機場逾三分之一的安檢人員。

美國眾議院共和黨人周五否決了參議院兩黨達成的妥協方案，該方案旨在結束為期六週的政府部分停擺，導致僵局持續。

美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）表示，眾議院不會審議參議院一致通過的法案，而是將就一項臨時措施進行投票，該措施旨在將國土安全部的現有撥款水平延長兩個月。