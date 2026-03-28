伊朗戰爭｜美媒：伊朗襲沙特美軍基地12傷　2架KC-135加油機損毀

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第29日之際，《紐約時報》引述兩名美國官員表示，伊朗向沙特阿拉伯的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）發動襲擊，造成12名駐當地的美軍士兵受傷，其中兩人傷勢嚴重，另外至少兩架KC-135空中加油機也在攻擊中遭受嚴重損壞。



據報道，伊朗發動的是導彈和無人機的聯合攻擊，是美伊長達一個月戰爭期間，美國防空系統遭受的最嚴重入侵之一。

分析人員研究衛星圖像後指至少有一架KC-135空中加油機遭到伊朗襲擊：

據報道，在戰爭期間，伊朗對美國在中東各地的軍事基地進行了轟炸，部署了大量彈道導彈和無人機，試圖報復並干擾美國的空襲行動。猛烈的轟炸嚴重破壞部分美軍基地，迫使美國中央司令部將數千名士兵分散撤離戰火範圍，其中一些甚至被轉移到了遠在歐洲的基地。

據一位美國官員透露，在與伊朗的戰爭接近一個月之際，至少有303名美軍士兵在戰爭中受傷。

2026年3月28日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第29日之際，《紐約時報》引述兩名美國官員表示，伊朗向沙特阿拉伯的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）發動襲擊，造成12名駐當地的美軍士兵受傷，其中兩人傷勢嚴重，另外至少兩架KC-135空中加油機也在攻擊中遭受嚴重損壞。（Reuters）

這位美國官員還表示，在這些傷者中，273人已重返崗位，10人傷勢嚴重。