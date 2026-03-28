加拿大省長：美國藍領或中產孩子不應戰死伊朗　讓愛潑斯坦階層去

美國和以色列對伊朗公然發動軍事打擊，包括加拿大在內的北約（NATO）國家，此次均竭力撇清關係，避免捲入戰局。



據加拿大廣播公司（CBC）當地時間3月27日報道，加拿大曼尼托巴省（Manitoba）省長基紐（Wab Kinew）當天在新民主黨（NDP）全國代表大會上發表講話時大聲疾呼道：「絕不應該讓任何一名加拿大人為了捍衛特朗普（Donald Trump，又譯川普）那場愚蠢的伊朗戰爭而置身險境、徒送性命。」

加拿大曼尼托巴省長基紐狠批特朗普發起的伊朗戰爭：

根據現場影片顯示，說完這段話，現場爆發出了一陣熱烈歡呼聲和掌聲。隨後，基紐又說：「我甚至還要把話說得更徹底一些，美國人也不應該為此犧牲。無論是來自藍領階層還是中產階級的美國孩子，都不應該被迫死在伊朗的戰場上。要打這場仗，就讓『愛潑斯坦階層』（Epstein Class，意指與已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）一樣的富裕階層）自己去打吧。」

據報道，基紐當天在加拿大曼尼托巴省溫尼伯市舉行的新民主黨全國代表大會上表示，當前這場中東戰爭也正在給海外地區造成巨大的苦難，特別是給加拿大乃至整個北美地區的工薪階層帶來了沉重的經濟負擔。

CBC指出，美國總統特朗普已「呼籲」北約投入更多軍事資源，協助重新打通霍爾木茲海峽。此前，伊朗為報復美以兩國的軍事行動，已控制了這一具有戰略意義的地區咽喉要道，致使大量能源運輸實際上陷入停滯。

全球約20%的石油以及五分之一的液化天然氣通常都要途經該海峽才能運抵各個市場。自今年2月28日戰爭爆發以來，能源價格已呈井噴式飆升。

在一份致加拿大總理卡尼（Mark Carney）的信中，基紐呼籲卡尼能夠伸出援手，協助制止正在伊朗境內持續的戰爭。

他在信中指出，加拿大政府必須採取行動終結這場衝突，因為這場衝突已導致中東地區數千人喪生。

信中寫道：「誠然，世上確有『正義之戰』一說，但這絕非其中之一。這是一場愚蠢的戰爭。」

2026年3月27日，加拿大曼尼托巴省（Manitoba）省長基紐（Wab Kinew）表示：「美國人不應該為此（伊朗戰爭）犧牲。無論是來自藍領階層還是中產階級的美國孩子，都不應該被迫死在伊朗的戰場上。要打這場仗，就讓『愛潑斯坦階層』（Epstein Class）自己去打吧。」（X@sarobertsonca）

據報道，就在基紐發表這番言論的前一天，加拿大國防部長麥堅迪（David McGuinty）曾表示，若能達成停火協議，加拿大正考慮派遣艦船及網絡安全專家，協助確保霍爾木茲海峽的安全。

基紐則表示，加拿大素以在全球範圍內倡導「人權」而自豪，如今採取切實措施終結這場戰爭，正是踐行這些核心價值觀的體現。

本文獲《觀察者網》授權轉載

