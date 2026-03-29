黎巴嫩衛生部長：以色列與真主黨交戰以來　衛生部門已有51人喪生

黎巴嫩衛生部長納賽爾丁（Rakan Nassereddine）說，自3月2日以色列與真主黨爆發戰爭以來，已殺害46名救援人員和五名醫務人員。



納賽爾丁周六（3月28日）在新聞發布會上說：「衛生部門的殉難人數……已達51人……其中包括46名急救人員和五名醫務工作者，今天又有九名急救人員殉難。」

2026年3月23日，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與以色列的衝突升級，黎巴嫩貝魯特南部郊區再遭以色列空襲。（Reuters）

法新社引述納賽爾丁說，周六在黎巴嫩南部遇難的九名醫務人員中，有四人來自真主黨伊斯蘭衛生委員會，他們在執行救援任務時遭到以色列空襲；另有五人來自與真主黨結盟的阿邁勒運動的「里薩拉偵察隊」，他們當時也在執行救援任務。

以軍襲殺記者 黎總統強烈譴責

以色列國防軍周六證實，一名黎巴嫩記者當天在「定點清除」行動中身亡，並說他是「黎巴嫩真主黨拉德萬部隊武裝人員」，指他「系統性泄露在黎巴嫩南部和邊界地區作戰的以軍士兵位置」。

新華社引述以色列公共廣播公司的報道說，以軍聲稱此次襲擊目標是與黎巴嫩真主黨「有關聯」的燈塔電視台的一名記者。以色列第12頻道電視台說，同時被打死的還有一名來自黎巴嫩「廣場」電視台的記者。

圖為2026年3月11日，黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突升級，不少流離失所民眾露宿貝魯特街頭。（Reuters）

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）對「以軍襲擊導致多名記者遇難」表示強烈譴責。奧恩說，以軍襲擊導致多名記者遇難，是「一起公然的犯罪行為」。以色列的侵略行為再次公然違反國際法和國際人道法的基本原則。他呼籲國際社會採取切實行動，制止以色列對黎巴嫩領土的侵犯。

另據黎巴嫩燈塔電視台周六報道，以色列戰機當天中午對黎南部地區發動空襲，燈塔電視台和黎巴嫩「廣場」電視台分別有一名記者遇襲身亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

