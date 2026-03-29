伊朗襲沙特美軍基地　美E-3預警機疑斷成兩截　伊方發布衛星圖

美國、以色列聯手對伊朗的戰事持續，伊朗3月27日襲擊位於沙特阿拉伯、駐有美軍的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base），據報造成12名美軍受傷、至少兩架KC-135空中加油機損壞，更有至少美軍一架E-3「哨兵」（E-3 Sentry）預警機（AWACS）損毀。伊朗方面29日發布衛星圖，又轉發網傳圖片，顯示美軍E-3預警機疑斷成兩截。



伊朗國營傳媒Press TV發布衛星圖，指顯示該架預警機已遭摧毀。圖片顯示飛機疑斷開兩截。

↓ 伊朗Press TV並轉發網絡流傳的E-3預警機嚴重損毀圖片，目前美方未證實事件 ↓

《華爾街日報》較早前引述不具名的美國與阿拉伯官員指，在3月27日的遇襲事件中，基地遭伊朗導彈、無人機攻擊，美軍一架E-3預警機損毀。

E-3是一種空中預警飛機，能夠幫助掌握戰場形勢，並從數百英里外追蹤無人機、導彈和飛機，能夠為指揮官提供即時戰況訊息，使其能夠指揮資源攔截帶來威脅的武器。

專家：影響大

報道引述退休空軍上校John "JV" Venable指，最新的事件影響大，因空軍現役E-3「哨兵」機數量有限，難替換，他認為這削弱美國了解海灣地區局勢和保持感知的能力。

美國軍事新聞網站The War Zone指，美國空軍目前有16架E-3預警機，數量是數年前的一半，在戰爭爆發前，美軍派遣其中6架赴中東，數量佔總機隊37.5%。網站同時談到，由於機隊老舊，不是所有E-3預警機都能隨時執行作戰任務，任何時候都能夠執行任務的E-3數量遠遠少於仍在服役的16架。