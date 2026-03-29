巴基斯坦：伊朗允放行20掛巴方旗船通過霍爾木茲海峽　每日2艘

美國、以色列與伊朗之間的衝突持續，伊朗革命衛隊曾表示霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）已關閉，並揚言任何通過的船隻都將面臨「嚴厲措施」。巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar）3月28日稱，伊朗同意新放行20艘懸掛巴基斯坦國旗的船隻通過海峽，據安排每日將放行兩艘相關船隻。



達爾28日在社交媒體X發文宣布上述消息，他表示伊朗同意放行船隻通過海峽展現了值得讚賞的正面姿態，這預示着和平的到來，並有助於維護區域穩定。

他表示，伊朗釋出積極訊號標誌着戰爭有關方朝和平邁出了重要一步，並進一步加強各國為和平所做的共同努力。

達爾呼籲，對話、外交等建立信任的措施是解決衝突唯一的出路，並在文末點名美國副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）以及伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。

這張攝於2025年6月22日的設計圖片中，可以看到霍爾木茲海峽和伊朗的位置。（Reuters）

半島電視台（Al Jazeera）分析，達爾點名有關方談判人物的舉動，表明巴基斯坦認為伊朗同意放行船隻遠不止涉及一項雙邊航運協議，而是屬於終戰外交努力的一部份。

巴基斯坦外交部發言人上週表示，如果伊朗戰爭的各方有意願，巴方始終願意主辦終止戰爭的會談。