伊朗下令關閉德黑蘭連鎖咖啡店　指其杯子圖案影射哈梅內伊遇襲

伊朗當局周六（3月28日）下令關閉知名連鎖咖啡館拉米茲（Lamiz）首都德黑蘭分店，因其咖啡杯設計涉及「針對殉難伊瑪目的可疑圖案」，疑似影射前最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）遭美以襲擊身亡。



據伊朗媒體報道，拉米茲因銷售一款印有伊朗藝術家馬斯哈里（Farshid Mesghali）畫作的咖啡杯而遭到查封。該圖案描繪一張空椅，上方落下紫紅兩色雨滴，杯身背面則以波斯語書寫「春天來臨」。

咖啡杯設計圖案：

伊朗強硬派人士將此解讀為影射最高領袖哈梅內伊遇襲，其於今年2月28日在美國與以色列聯合發動的首輪空襲中身亡，並認為空椅象徵其遺留的權力之位。其子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）自出任新最高領袖後未露面。

亦有聲音指出該圖案為1975年第十屆德黑蘭國際兒童與青少年電影節藝術作品：

拉米茲透過品牌社交媒體帳號發表聲明稱，該特別款杯子旨在慶祝3月波斯新年，否認其具政治含義，「整個生產過程歷時數月，事件發生前，所有產品已全部交付倉庫」，但其後該社媒賬號被封禁。

拉米茲在伊朗境內擁有超過40間分店，常被譽為「德黑蘭星巴克」，為當地知名的新興社交場所。