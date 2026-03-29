伊朗戰爭｜專家：胡塞武裝若攻擊紅海　恐與沙特爆發衝突

自美國和以色列2月28日開始打擊伊朗以來，伊朗在也門的代理組織胡塞武裝一直按兵不動，直到星期六（28日）上午首次向以色列發動導彈襲擊。



胡塞武裝發言人薩雷亞（Yahya Sariya）周六晚說，軍事行動將在未來幾天繼續進行，直到美國和以色列停止侵略。

查塔姆研究所研究員穆斯利米說，胡塞武裝介入標誌著局勢嚴重升級，可能擴大戰爭，並對地區穩定和全球貿易產生重大影響。

分析人士早就預測，自2014年以來一直控製著也門大片地區包括首都薩那的胡塞武裝，最終會加入戰局。

穆斯利米稱，他們可能已經竭盡全力避免卷入這場戰爭，因為他們知道這場戰爭對他們沒有任何好處，但他們最終不得不回報伊朗多年來一直支持他們的恩情。

就像他們在加沙戰爭期間經常做的那樣，他們這次的打擊目標選擇了以色列，而不是美國在富裕波斯灣國家的利益。

2026年3月27日，在也門首都薩那，一面巨大的伊朗國旗橫臥在胡塞武裝支持者聲援伊朗的集會現場。此時，美以衝突仍在持續。 （Reuters）

報告：胡塞武裝或襲擊區域海上交通

美國風險諮詢公司巴沙報告（Basha Report）在社媒平台X寫道，這向國內支持者和國外盟友發出了明確信息：「他們的主要關注點仍然是巴勒斯坦問題。他們也在向美國和沙特阿拉伯發出信號，至少目前他們不會將目標對準這兩個國家。」

巴沙報告指出，他們的下一步行動可能是襲擊區域海上交通，而不是攻擊美國資產。這既能施加壓力，又不會越過可能引發美國直接回應的底線。

胡塞武裝佔據紅海沿岸的山地據點，可以利用無人機和導彈嚴重幹擾航運。加沙戰爭期間，他們就襲擊了與以色列有關的船隻。這阻礙了船隻通過曼德海峽，這條位於紅海南端的狹窄水道實際上是連接印度洋和蘇伊士運河的門戶。

自伊朗封鎖了位於阿拉伯半島另一側的霍爾木茲海峽以來，曼德海峽這條咽喉要道對全球石油運輸的重要性更加凸顯，因為要裝載沙特石油的油輪只能改道前往其紅海港口延布。

這是沙特最後一道安全的石油出口通道。如果這條通道也被封鎖，專家說，沙特不太可能袖手旁觀。

2022年9月1日，胡塞武裝人員在也門紅海港口城市荷台達舉行遊行。（Reuters）

紅海通道若受威脅 沙特可能考慮報復

目前，利雅得幾乎每天都攔截伊朗導彈和無人機襲擊而不進行報復。但沙特安全分析師阿爾加納姆說，如果紅海通道受威脅，這種謹慎的中立可能會瓦解，利雅得可能會考慮報復，即使規模有限。

胡塞武裝在聲明中暗示可能對鄰國發動襲擊。穆斯利米指出，他們比伊朗更接近沙特的基礎設施和波斯灣對岸的西方基地，而且地理位置更有利。

他警告，此類襲擊可能造成嚴重後果，包括胡塞武裝與沙特之間爆發直接衝突。

文章獲《聯合早報》授權轉載

