以軍多線作戰瀕臨崩潰　前總理貝內特痛批以色列「全盤失敗」

以色列前總理貝內特（Naftali Bennett）上周四（3月26日）公開批評內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府，稱其「在任何地方都不懂得如何取勝」，所宣稱的「勝利」均為「誇誇其談」，並暗示以色列全盤失敗，同時，以方軍政要員接連警告以色列多線作戰正走向「崩潰」。



貝內特指責現任政府將政治考量置於國家安全之上，阻礙軍隊在多線作戰中取勝的能力。他特別指出，以軍面臨約2萬名士兵的缺口，而政府因政治原因，未推行徵召極端正統派猶太人（Haredim，又譯哈雷迪）入伍的措施，以填補缺口。

圖為2026年3月28日，以色列空襲黎巴嫩南部，濃煙升起。（Reuters）

以色列國防軍（IDF）發言人德夫林（Effie Defrin）表示，受多線作戰擴大影響，加之缺乏強制徵召相關法律，以軍實際面臨約1.5萬名士兵缺口，需緊急增援多地區兵力。IDF總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）更是直言，繁重的作戰負擔和兵力短缺，已讓軍隊「正走向內部崩潰」。

以色列反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）26日也在講話中指責以色列政府，稱在多個方向同時推進軍事行動使得兵力吃緊，導致以色列面臨「安全災難」。