以色列高階攔截彈告急防空現漏洞　未能阻擋伊朗導彈突破防線

隨着伊朗戰事進入第四週，以色列防空體系正面臨愈來愈現實的消耗戰考驗。《華爾街日報》3月28日報道披露，面對伊朗持續不斷的導彈和無人機打擊，以軍開始收緊高端攔截彈使用，轉而動用性能較弱的升級型彈藥填補缺口，卻未能阻擋伊朗導彈命中本土目標。



近期，兩枚伊朗彈道導彈分別直接擊中以色列南部城市迪莫納（Dimona）和阿拉德（Arad）。報道稱，以軍當時嘗試使用經過改裝、但性能相對較弱的攔截系統進行攔截，最終未能成功。

2026年3月21日，以色列南部城市Arad，以色列士兵在伊朗向當地發射導彈襲擊後，在受損現場進行救援。（Reuters）

就在本周四（26日），以色列再度遭遇大規模導彈襲擊。多地居民稱，防空警報幾乎持續不斷，全國範圍內出現多處導彈落點，再次突顯色列防空壓力之大。

在本輪戰爭以及2025年6月與伊朗的衝突中，以色列原本大量依賴其最先進的「箭」式（Arrow）攔截系統攔截伊朗彈道導彈。尤其是「箭-3」系統，主要用於攔截飛出大氣層的遠程彈道導彈，被認為是全球最先進的反導武器之一。

但近來，以色列開始更多動用「大衛投石索」（David's Sling）系統的升級版本，嘗試攔截射程更遠、威脅更大的彈道導彈。該系統原本主要用於攔截火箭彈、巡航導彈以及較短程戰術彈道導彈，面對更高等級目標時，攔截效果並不穩定。

何為大衛投石索（David's Sling）？

美國「導彈防禦宣導聯盟」高級分析師因巴爾（Tal Inbar）表示，任何類型的攔截彈數量都是有限的，「戰鬥持續得越久，庫存就會越少；庫存越少，使用時就必須越精打細算」。

分析認為，這一變化反映出整個地區軍隊正在共同面臨的現實困境：面對伊朗可大規模、相對低成本生產的導彈和無人機，各國卻不得不持續消耗價格高昂、生產週期長、補充困難的攔截武器。

自本輪戰爭爆發以來，伊朗已向以色列發射超過400枚導彈和數百架無人機。雖然開戰初期攻擊強度更高，但最近數週襲擊規模並未明顯減弱。與此同時，黎巴嫩真主黨也幾乎每天向以色列發射數十枚火箭彈或其他投射物，使以軍防空體系始終處於高負荷狀態。

監控畫面顯示，以色列海法煉油廠遭到伊朗攻擊後冒出濃煙。（Reuters）

在每一次來襲目標出現時，以色列防空部隊都必須迅速作出判斷：目標是否會落入無人區、是否值得攔截、以及應該動用哪一層防空系統。同時，指揮官還必須考慮未來幾天可能出現的更大規模威脅，盡可能保留關鍵彈藥庫存。

目前，以色列的多層防空體系大多與美國聯合研發，針對不同威脅配置不同武器。最底層是「鐵穹」（Iron Dome），主要攔截短程火箭彈，每枚攔截彈成本通常在數萬美元；再往上是「大衛投石索」，可用於應對遠程火箭彈、戰術彈道導彈和巡航導彈；最上層則是「箭-2」和「箭-3」系統，用於應對中遠程乃至遠程彈道導彈。

圖為以色列空軍「箭-3」導彈防禦系統。（資料圖片，以色列國防部）

不過，以色列在進入本輪戰爭前，其「箭」式攔截彈庫存就已經因2025年6月的衝突而有所消耗。

為擴大應對空間，以軍近年來不斷嘗試通過軟體更新和系統改造，讓較低層級攔截系統具備一定「越級攔截」能力。報道稱，「大衛投石索」就在與伊朗開戰前經歷了一系列升級和測試，以延伸其攔截距離和高度。

以色列預備役准將、前防空與反導部隊指揮官科查夫（Ran Kochav）說，以方正在嘗試「把它往更高層級拉，把攔截點盡可能遠離地面」，「在某些情況下它效果不錯，但在另一些情況下則不行」。

「鐵穹」系統也經歷了類似升級。該系統最初設計用於攔截約70公里範圍內的火箭彈，如今已被擴展用於攔截更遠程火箭彈、部份導彈和無人機。科查夫稱，現在它「也可以在數百公里範圍內攔截火箭彈和無人機」。

2026年3月22日，以色列鐵穹（Iron Dome）反導彈系統攔截黎巴嫩真主黨襲擊。（Reuters）

伊朗導彈擊中迪莫納和阿拉德，尤其在以色列國內引發震動。迪莫納是以色列主要核設施所在地，具有高度敏感性。阿拉德則有一枚導彈墜入一處老舊居民樓院內，進一步加劇了當地民眾的不安。

在迪莫納遇襲地點對面的社區，一些老年居民已被轉移至學校內的大型防空掩體，計劃在那裏停留至戰爭結束。住在爆炸點附近的69歲居民耶胡達（Ahmadiel Ben Yehuda）說：「這場戰爭還遠沒有結束。每隔幾個小時，手機預警、警報聲和爆炸聲都會提醒我們這一點。」

圖為2026年3月22日，以色列核子重鎮、南部城市迪莫納（Dimona）遭伊朗導彈襲擊後的情況。（Reuters）

不僅以色列，海灣國家也正承受類似防空補給壓力。阿聯酋、卡塔爾和巴林等國近期均已向美國尋求更多攔截彈。為緩解壓力，美國已向中東地區大規模增派反無人機系統，用於擊落伊朗「見證者」（Shahed）這類飛行速度較慢、飛行高度較低的無人機。

但更大的問題在於，全球範圍內的攔截彈供應本身就十分緊張。用於美國「薩德」（THAAD）系統的攔截彈庫存也在快速下降。由於全球庫存本就有限、生產週期又長，這類高端防空武器的補充速度遠遠趕不上戰場消耗速度。

美國官員還透露，部署在約旦的一套「薩德」系統至少有一套設備在伊朗無人機襲擊中受損。

2026年3月7日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第七日之際，有衛星圖像顯示，在美以對伊朗發動空襲的最初數日，位於約旦的美國「薩德」（THAAD）導彈防禦系統的雷達系統遭到攻擊，似乎已被摧毀。圖為約旦穆瓦法克薩爾蒂空軍基地3月2日被拍下的衛星圖線，可見清楚的黑色彈坑。（網絡圖片）

美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）「導彈防禦項目」主任卡拉科（Tom Karako）形容，過去幾週的戰事「幾乎耗掉了多年的產能」。他說，即便未來全力擴產，也仍需要很多年時間，才能補回這輪衝突中已經消耗掉的攔截彈。

分析人士普遍認為，這種以高成本防空系統持續對抗伊朗大規模導彈和無人機襲擊的模式，從長期看難以為繼。隨着中東地區不斷「燒掉」高端防空庫存，烏克蘭等其他戰場未來也可能面臨更嚴重的武器短缺連鎖反應。

卡拉科指出，這些攔截彈本質上屬於「稀缺的國家戰略資源」，「世界其他地區同樣需要它們，而這種消耗方式不可能無限持續下去」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

