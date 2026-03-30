國際太空站首宗因醫療提前返航　太空人透露：進食中突失說話能力

今年1月國際太空站（International Space Station，ISS）首次因醫療原因提前返回地球。涉事美國太空人日前首次公開確認自己就是當事人，並透露他當時在太空站進食過程中突然喪失說話能力，返回地球接受多項檢查後仍未找到明確病因。



《紐約時報》報道，現年59歲的美國太空總署（NASA）太空人芬克（Michael Fincke）於星期六（3月28日）接受多家媒體訪問，證實自己就是那名引發1月緊急撤離行動的當事人。

芬克回憶道，1月7日他正在太空站享用晚餐，卻在毫無預兆的情況下突然無法言語。

他形容：「這完全是突如其來的，發生得非常迅速。我當時沒有任何痛感，但我的隊友們立刻意識到情況不對，隨即展開行動。」

2026年1月13日，國際太空站（ISS）上執勤的美國太空總署（NASA）太空人芬克（Michael Fincke）交接指揮權。（X@Space_Station）

排除中風心臟病 疑與太空環境相關

由於太空站醫療設備有限，Crew-11團隊提前返回地球。四名太空人於1月15日搭乘太空探索技術公司（SpaceX）的載人龍飛船返回地球，降落在太平洋海域。這也是國際太空站運作25年來，首次因醫療原因提前返回地球。

芬克說，儘管回地後接受了密集檢查，醫生們至今仍無法確定病因。他指出，檢測結果已經排除了心臟病發作或中風的可能性。「我們幾乎百分之百確定，這與太空環境有關。」

除芬克外，當時同機的還包括美國太空人卡德曼（Zena Cardman）、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的結井公彌（Kimiya Yui），以及俄羅斯航太國家集團（Roscosmos）的普拉托諾夫（Oleg Platonov）。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

