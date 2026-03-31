海地再發生幫派襲擊 人權組織稱至少70死30人傷
撰文：蕭通
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加勒比海島國海地（Haiti）再度發生幫派襲擊，警方指至少16人死亡、10人受傷。當地基層官員及人權組織則稱，襲擊已造成至少70人死亡，另有多人受傷，不排除死傷人數進一步增加。
新華社報道，事發於阿蒂博尼特省（Artibonite）小河鎮（Petite-Riviere）的讓-德尼（Jean-Denis）居民區。根據海地媒體說法，襲擊發生在28日夜間至29日淩晨，30日淩晨再次發生。槍手無差別襲擊居民，縱火焚燒多處房屋，導致大量居民逃離，造成嚴重人員傷亡和財產損失。據指出，槍手屬於幫派「巨灰幫」（Gran Grif）。
當地基層官員表示，襲擊已造成約70人死亡，另有多人受傷，死亡人數可能進一步上升。由於部份死者或在被焚毀的房屋內，統計工作困難。個別媒體報道稱，死亡人數可能超過85人。
路透社也引述人權組織「全國人權捍衛網絡」（National Human Right Defense Network）稱，事年造成至少70人死亡、30人受傷，又指這場「屠殺」迫使近6,000人逃離家園。
海地國家警察則表示，根據目前掌握的情況，已確認16人死亡、10人受傷。由於部份地區難以進入、遺體未完全統計，實際傷亡情況仍有待進一步核實。
今年3月，美國曾懸紅300萬美元，徵求有關當地兩大幫派：「巨灰幫」和「共生」（Viv Ansanm）的金融活動資訊，並已將這兩個幫派列為恐怖組織。
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