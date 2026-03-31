伊朗戰爭｜中遠兩艘香港貨櫃船滯留逾月　終順利穿越霍爾木茲海峽

船舶追蹤數據顯示，懸掛香港區旗的大型貨櫃船「中海北冰洋號」（CSCL Arctic Ocean）與「中海印度洋號」（CSCL Indian Ocean）在波斯灣滯留一個月後，於3月31日上午成功通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），這是伊朗戰爭爆發以來，首次有中國大型貨櫃船穿越海峽。



據船舶追蹤數據，這兩艘船3月30晚從杜拜附近海域起錨，通過霍爾木茲海峽，隨後駛入阿曼灣水域，預計4月6日抵達馬來西亞的巴生港（Pelabuhan Klang）。

2026年3月31日，香港籍大型貨櫃船「中海北冰洋號」（CSCL Arctic Ocean）與「中海印度洋號」（CSCL Indian Ocean）成功通過霍爾木兹海峽。圖為船舶數據網站顯示兩艘船已通過海峽。（HiFleet）

「中海北冰洋號」與「中海印度洋號」是全球最大貨櫃船之一，根據航海追蹤數據顯示，這兩艘船上週曾嘗試通過霍爾木茲海峽不果。深圳媒體分析指出，兩艘船目前吃水深度僅為11米左右，預計只裝載空集裝箱，並未承載太多貨物。