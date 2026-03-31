伊朗戰爭｜貝森特對重開霍爾木茲海峽樂觀　料美國將重奪控制權

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）3月30日對於霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放表達樂觀看法，並強調總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的美國政府正逐步採取行動，以解決全球石油供應短缺。



2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘液化石油氣油輪在阿曼希納斯（Shinas）拋錨停泊。 （Reuters）

貝森特接受霍士新聞（Fox News）訪問時稱，隨著時間過去，美國將重奪霍爾木茲海峽的控制權，屆時將恢復自由航行，無論是透過美國護航抑或多國聯合護航。

他又指出，目前全球石油市場供應短缺規模約為每日1,000萬至1,200萬桶，而美國「正在彌補這個缺口」。他提到國際能源署（IEA）協調釋出的戰備儲油，約能補上每日400萬桶。此外，美國政府也已採取行動，解除正在海上的俄羅斯和伊朗石油制裁。

當貝森特被問到，伊朗支持的也門胡塞武裝（Houthis）的近期軍事行動，會否令駛經紅海的石油供應同樣有中斷疑慮，他則稱這個組織目前為止活動並不活躍。