李在明：伊朗局勢讓我無法入睡　韓國可再生能源轉型太慢

隨著美伊衝突進入第五週，全球能源市場持續遭受衝擊，多國面臨能源供應危機。據韓聯社3月30日報道，韓國總統李在明當天在濟州一次政府會議上表示，能源問題使全球陷入混亂，嚴峻的局勢讓他「無法入睡」，韓國必須迅速向可再生能源轉型。



李在明在會議上提到中東局勢引發的能源供應問題，他表示：「情況比預想的還要糟糕。不僅現狀堪憂，未來的局勢也可能變得更加動盪。」他強調，韓國必須推動能源轉型，以降低風險。

李在明說：「韓國整體上必須盡快向可再生能源轉型。如果繼續依賴化石能源，未來將面臨巨大的風險。我們無法自行生產化石能源，美國、以色列和伊朗的戰爭也導致進口渠道陷入混亂。我們必須向可再生能源轉型，我認為濟州島或許是我們能夠最快取得成效的地方。」

2026年3月1日，韓國總統李在明在首爾出席活動時發表演說。（Reuters）

他特別指出，韓國需要加快普及零排放車輛，「目標是到2030年濟州出售新車中的電動汽車佔比達到50%，到2035年實現100%。這要等到甚麼時候？為甚麼要花上10年？現在是非常時期，（轉型速度）實在是太慢了。政府不是還設定了將租賃汽車100%換成電動汽車的目標嗎？這些政策應當果斷、迅速地落實。」

李在明表示，現在韓國正處於「緊急情況」，轉型速度「實在太慢了」。

他將能源危機比作考試：「題目難，對大家來說都難；題目簡單，對大家來說都簡單。最終決定勝負的是平時的準備程度。局勢隨時都會改變，我們的未來取決於我們準備得如何。」

中東地區的軍事衝突已經對韓國的能源供應造成顯著影響。韓國經濟研究所26日發布的一份報告指出，韓國近94%的能源資源進口自國外，約70%的原油從中東進口。

衝突還影響了對韓國工業至關重要的液化天然氣進口，液化天然氣分別佔到韓國總能源供應的19%以上和電力生產的25%以上。截至2025年，韓國約15%的液化天然氣進口自卡塔爾，但卡塔爾能源公司已對與韓國的供應合同宣布「不可抗力」。

2026年3月2日，在美國和以色列與伊朗發生軍事衝突之際，圖為卡塔爾能源公司位於拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）的液化天然氣 (LNG) 生產設施。（Reuters）

報告指出，能源危機很可能推高韓國的通貨膨脹和家庭支出，導致韓國今年的經濟增長率下降，並對供應鏈產生影響。預計危機將促使韓國政府採取應對措施，包括推動能源進口多樣化、增加可再生能源發電量等，危機還可能提高韓國對煤炭發電的依賴。

韓聯社2025年5月報道稱，韓國產業通商資源部發布的「2024能源供需動向」文件顯示，韓國可再生能源發電量63.2億千瓦時，同比增長11.7%，在發電總量中佔比首次突破兩位數，達10.6%。

卡內基國際和平基金會3月20日發文指出，韓國可再生能源發展速度較慢，主要與電網瓶頸、地理條件限制和政治阻力等因素有關。例如，可再生能源發電主要集中在韓國西南部，但要將這些電力輸送到需求最高的首爾都市圈，仍面臨電網接入能力有限、新建輸電線路遭到地方反對等問題。

為應對能源危機，韓國已從3月25日起實施公共機構公務車輛「尾號限行制」。韓國財政經濟部長官具潤哲30日表示，如果油價突破每桶120美元（約941港元），韓國可能會擴大駕車限制範圍，將普通民眾出行也納入其中，以緩解伊朗戰爭對其能源供應的影響。

2026年3月27日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第28日之際，高度依賴中東石油的韓國爆發垃圾袋「搶購潮」，民眾擔心用於製造塑膠製品的關鍵原料石腦油（Naphtha）可能出現短缺，垃圾袋的銷量增長了兩倍，廚餘垃圾袋的銷量也翻了一倍。（網絡圖片）

能源危機還引發韓國一些消費者囤積塑膠袋，他們擔心危機將導致垃圾袋短缺。韓國氣候能源環境部長官金星煥敦促民眾不要搶購垃圾袋，他表示，韓國超過一半的地方政府擁有超過六個月的垃圾袋庫存，在「最壞的情況下」，韓國政府將允許使用普通袋子來裝運垃圾。

本文獲《觀察者網》授權轉載

