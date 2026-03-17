韓國Sinokor戰前精準佈局油輪收購　借能源危機每日狂賺390萬

在全球陷入霍爾木茲海峽關閉帶來的能源危機之際，韓國長錦商船Sinokor集團掌舵人鄭嘉勳（Ga-Hyun Chung）預先佈局超大型油輪（VLCC）投資戰略，斬獲巨額利潤，或成為伊朗戰爭最大贏家。



據彭博社報道，幾個月來，鄭嘉勳一直在大量收購油輪，並在戰前幾週便將至少6艘空載的VLCC駛入波斯灣待命。

經紀商指出，由於海峽出口受阻，區域儲油設施迅速飽和，Sinokor正在以每天50萬美元（約390萬港元）的驚人價格出租船隻來儲存石油，這幾乎翻了十倍。

圖為韓國長錦商船Sinokor集團船隻，據美媒報道，該公司因戰前提前佈局超大型油輪（VLCC）投資，目前僅靠租船費便帶來巨額收入。（Sinokor官網圖片）

對此，航運經紀公司Fearnley's Shipbrokers UK Ltd.董事Halvor Ellefsen表示他們控制了很大一部分船隊，並稱：「這加劇了競爭，最終有時甚至能夠自己定價」。

Sinokor公司要求用其超大型油輪（VLCC）將該地區石油運往中國，每桶石油的運輸費用約為20美元（約156港元），而2025年平均每桶約2.50美元（約19.5港元）。

2026年3月11日，一艘掛泰國旗的貨船Mayuree Naree在霍爾木茲海峽遇襲（泰國軍方）

據報道，Sinokor公司在1月份從另一位船東手中購買了一系列船舶，平均每艘價值8800萬美元（約6.86億港元）。一些競爭對手估計Sinokor目前控制了大約150艘超級油輪，這相當於當時未被制裁或已被佔用的船舶總數的近40%。

如今，霍爾木茲海峽的關閉將租船費率推至前所未有的高位，Sinokor公司也因此獲得了巨大的回報。對此，Sinokor公司未進行任何回應。