高油價增生活壓力　澳洲男子「土法煉油」影片走紅　專家：不建議

伊朗戰爭致油價飆升，曾獲真人騷《老大哥》（Big Brother）第4名的澳洲居民鄧尼（Bruce Dunne）在網上發布自製燃料影片，展示如何用舊油桶、過濾器和回收食用油來煉制燃料。影片引發網友的廣泛討論。



鄧尼表示，一次加油便花費500澳元（約2687.61港元），相當於往返峇里島的機票錢，並直言：「3.15澳元一升的油價簡直是大盜，我不會支付的。」

鄧尼是每天需要用車的暖通空調（HVAC）技工，他採用的50%廢油和50%柴油的混合方式，讓成本直接減半，而廢油均從當地炸魚薯條店免費收集。鄧尼在影片中稱：「如果你看到我在主幹道飛馳，並散發著炸魚薯條的味道，那就管好自己的事吧。」

影片走紅後，網友紛紛在評論區請教。一位網友寫到：「究竟是怎麼回事」；另一位補充說：「請盡快提供教學。」

不過，汽車專家提醒，自製燃料存在安全隱患，現代汽車或無法適合，不建議民眾嘗試。

當前澳洲高油價已引發連鎖反應，維多利亞州（Victoria）一家運輸公司給貨車加滿油需逾3000澳元（約1.6萬港元），澳洲多地還頻發偷油和加油後逃走事件，各種事件反映出澳洲民眾面臨的生活成本壓力。