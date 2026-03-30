伊朗戰爭致油價飆升　澳洲「偷油賊」增　司機加油後逃走事件頻發

受國際油價大幅上漲影響，澳州多地燃油緊缺，甚至出現汽油盜竊案，全國各地盜油案增幅達10%至50%。目前，新南威爾斯州（New South Wales）已有數十座加油站出現斷供情況。



在悉尼米爾佩拉（Milperra），一名男子將貨車上燃油抽取到自己小貨車的油箱中，該男子當場遭捕獲並被控盜竊。貨車車主稱，車上的燃油價值約1500美元（約1.17萬港元）。

在新南威爾士州，66個加油站汽油告罄，229個加油站柴油告罄，371個加油站只剩一種燃料。

據澳洲媒體報道，高昂的油價讓司機們瀕臨崩潰，有些司機為了不付錢不惜違法，加油結束後直接揚長而去。消費者權益保護機構每日都收到數千宗關於物價的投訴。

工會和部份機構呼籲提供免費公共交通，以減輕民眾痛苦。目前，維多利亞州（Victoria）和塔斯曼尼亞州（Tasmania）已經採取這種措施，新南威爾斯州政府則堅決反對免費，並表示需要每一分錢來應對可能加劇的危機。

澳洲交通部長格雷厄姆（John Graham）呼籲公眾要顧及他人感受，坦言該緊張局面將維持一個多月，希望民眾能保持冷靜，維持經濟穩定。