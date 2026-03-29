澳洲兩地推臨時免費公共交通　冀紓緩燃油短缺　減生活成本負擔

美國、以色列與伊朗的衝突波及全球能源供應，使多個國家面臨燃油價格急升的問題。澳洲維多利亞州及塔斯曼尼亞州政府3月29日宣布推出臨時免費公共交通措施，冀鼓勵民眾減少駕車，紓緩燃油短缺致價格急漲的影響，以及減少人們的生活成本負擔。



澳洲廣播公司（ABC）及英國《衛報》報道，維多利亞州29日宣布，民眾從本月31日至4月30日，可免費乘搭當地所有公共交通工具；塔斯曼尼亞州同日宣布，民眾從本月30日至7月1日，可免費乘坐當地的巴士和渡輪。

墨爾本的完整電車線路圖，中間長方形有色部份是免費區域。

塔斯馬尼亞州交通部長文森特（Kerry Vincent）表示，臨時免費公共交通措施每週將為通勤者節省20至88美元（約688港元）；維多利亞州長艾倫（Jacinta Allan）則表示，她意識到相關措拖無法徹底解決生活成本問題，但這是她力所能及的即時措施。

然而，新南威爾斯州和西澳州政府已不會實施類似措拖。前者表示，他們需要保持「冷靜」，以應對可能持續超過一個月的危機；後者則稱，該州的票價本已處於歷史低位。

這張攝於2026年1月9日的照片中，可以看到位於澳洲維多利亞州首府墨爾本南十字星車站的V/Line列車。（Getty）

報道指，澳洲自美國、以色列於2月底突襲伊朗以來，該國平均每週汽油帳單上漲了20美元或以上，而平均每個家庭每週使用35公升汽油，為他們帶來額外的生活成本負擔。