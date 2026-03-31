伊朗戰爭｜彭博社：海灣國家或消耗2400枚攔截彈　庫存幾乎清倉

美國、以色列對伊朗的戰爭持續逾一個月，彭博社報道，截至3月31日，伊朗對海灣地區發動導彈攻勢導致防禦方消耗至少2400枚攔截彈，數字逼近戰前約2800枚總庫存量。自2月28日戰爭爆發以來，伊朗已向海灣國家發射近1200枚彈道導彈及4000架「沙赫德」（Shahed）無人機，此使海灣國家若在缺乏美國支援下幾乎無力抵禦。



近期戰況明顯加劇，上週末兩天內伊朗向沙特阿拉伯蘇丹王子空軍基地發射40至50枚彈道導彈，為日均數量兩倍，造成美軍多名士兵受傷及包括價值不菲的E-3「哨兵」預警機（Boeing E-3 Sentry）在內多架飛機受損。

2026年3月27日，伊朗襲擊位於沙特阿拉伯、駐有美軍的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）。3月29日在社交媒體上載的相片顯示，一架疑似美軍E-3空中預警機被炸毀。（Reuters）

根據彈道導彈防禦系統「射擊—射擊—觀察」（shoot-shoot-look）原則，即對每個來襲目標至少發射兩枚攔截彈後再評估效果。伊朗已向海灣國家發射近1200枚彈道導彈，這意味著整個戰爭期間至少已發射2400枚攔截彈，且實際數量可能更高，絕大多數為「愛國者-3」與GEM-T型號。

與此同時，美國已發射數百枚單價200萬美元（約1570萬港元）「戰斧」巡航導彈及超過1000枚單價150萬美元（約1178萬港元）JASSM隱身導彈。

2026年2月28日，美國海軍布萊克號驅逐艦（USS Delbert D. Black）從一處未公開地點發射一枚戰斧陸攻導彈（Tomahawk Land Attack Missile，TLAM），支援對伊朗的「史詩狂怒行動」（Epic Fury）。（Reuters）

目前洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）年產「愛國者-3」僅650枚、「戰斧」導彈年產量約100枚，遠低於戰場消耗速度，致使庫存迅速告急並引發持久作戰擔憂。

為填補缺口，美國國防部正考慮將原定運往烏克蘭的武器轉運至中東，德國國防政策發言人恩德爾（Thomas Endel）警告長期介入將重創美軍儲備。