伊朗戰爭｜華郵：美軍戰斧導彈庫存告急 專家：補充或需數年
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
《華盛頓郵報》3月27日引述幾位知情人士報道，美伊開戰四週，美軍已用掉逾850枚「戰斧」（Tomahawk）巡航飛彈。兩位美國官員坦言，中東剩餘的戰斧數量少到令人心驚；這場仗再打下去，國防部五角大樓在該地區的戰斧數量，即將接近形容「彈盡」的軍方俚語「溫徹斯特」（Winchester）狀態。
射程逾1609公里的戰斧自1991年首次在波斯灣戰爭中投入實戰以來，一直是美軍攻擊主力。但年產量僅數百枚，最新型的戰斧每枚成本360萬美元。
美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）顧問坎西恩（Mark Cancian）指出，若真的已用了800多枚戰斧，將約佔美軍總庫存的25%，並將為西太平洋潛在的衝突留下巨大缺口；這將需時數年才能補足。
上述知情人士說，這850多枚戰斧中，很多是在開戰後前幾天發射，其中一枚擊中伊朗南部城市米納布（Minab）一所小學，釀成幾十名學童罹難。
另外，路透社同日引述5位熟悉美國情報的消息人士報道，美方目前僅能確認已摧毀伊朗龐大飛彈庫約三分之一；另外約三分之一的狀況仍不明。對伊朗無人機的評估也大致相同，能確認約三分之一已被摧毀。這與特朗普（Donald Trump，又譯川普）日聲稱伊朗「只剩很少火箭」形成明顯對比。
【延伸閲讀】伊朗AI片嗆美！炸自由女神像稱「為所有人復仇」 俄媒紛轉發（點擊放大瀏覽）
+12
伊朗官員：《核不擴散條約》得物無所用 認為「是時候退出」霍爾木茲危機重擊美國 但這張牌伊朗能打多久？特朗普若盯上伊朗石油出口終站「哈爾克島」 出兵風險有多大？伊朗局勢｜瑞銀憂危機延長致更大衝擊 極端情況下油價觸150美元伊朗局勢｜末日博士魯賓尼料戰事升級機會逾5成 或導致滯脹危機原油危機衝擊日本民生 物價恐飆漲 溫泉缺燃料被迫停業
延伸閱讀：
全球兒童死亡率下降，但降幅趨緩：戰爭頻仍、國際人道援助減少的生命危機
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】