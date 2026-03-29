伊朗戰爭｜華郵：美軍戰斧導彈庫存告急　專家：補充或需數年

《華盛頓郵報》3月27日引述幾位知情人士報道，美伊開戰四週，美軍已用掉逾850枚「戰斧」（Tomahawk）巡航飛彈。兩位美國官員坦言，中東剩餘的戰斧數量少到令人心驚；這場仗再打下去，國防部五角大樓在該地區的戰斧數量，即將接近形容「彈盡」的軍方俚語「溫徹斯特」（Winchester）狀態。



射程逾1609公里的戰斧自1991年首次在波斯灣戰爭中投入實戰以來，一直是美軍攻擊主力。但年產量僅數百枚，最新型的戰斧每枚成本360萬美元。

2026年2月28日，美國海軍布萊克號驅逐艦（USS Delbert D. Black）從一處未公開地點發射一枚戰斧陸攻導彈（Tomahawk Land Attack Missile，TLAM），支援對伊朗的「史詩狂怒行動」（Epic Fury）。（Reuters）

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）顧問坎西恩（Mark Cancian）指出，若真的已用了800多枚戰斧，將約佔美軍總庫存的25%，並將為西太平洋潛在的衝突留下巨大缺口；這將需時數年才能補足。

上述知情人士說，這850多枚戰斧中，很多是在開戰後前幾天發射，其中一枚擊中伊朗南部城市米納布（Minab）一所小學，釀成幾十名學童罹難。

另外，路透社同日引述5位熟悉美國情報的消息人士報道，美方目前僅能確認已摧毀伊朗龐大飛彈庫約三分之一；另外約三分之一的狀況仍不明。對伊朗無人機的評估也大致相同，能確認約三分之一已被摧毀。這與特朗普（Donald Trump，又譯川普）日聲稱伊朗「只剩很少火箭」形成明顯對比。

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