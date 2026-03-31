伊朗戰爭｜中國巴基斯坦提5點倡議　促和談及盡快恢復海峽通航等

伊朗戰爭持續逾一個月，中國外長王毅3月31日同巴基斯坦副總理兼外長達爾在北京舉行會談後，雙方就海灣和中東地區局勢交換意見並提出5點倡議，包括盡快開啟和談、確保非軍事目標安全、盡快恢復海峽正常通航等。



中國和巴基斯坦關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議（全文）

2026年3月31日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同巴基斯坦副總理兼外長達爾在北京舉行會談。雙方就海灣和中東地區局勢交換意見並提出以下倡議：

一、立即停止敵對行動。中巴呼籲立即停火止戰，全力阻止衝突擴散蔓延。允許人道救援物資進入所有受戰爭影響的區域。

二、盡快開啟和談。伊朗和海灣國家的主權、領土完整、國家獨立和安全應得到維護。對話和外交是解決衝突的唯一可行途徑。中巴支持當事方開啟談判，各方應承諾以和平方式解決爭端。和談期間，衝突各方不應使用或威脅使用武力。

圖為2026年3月30日，伊朗首都德黑蘭一處居民區遭空襲後損毀嚴重。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

三、確保非軍事目標安全。軍事衝突中保護平民的原則不能突破。中巴呼籲衝突各方立即停止針對平民和非軍事目標的攻擊，全面遵守國際人道法，停止對能源、海水淡化、電力等重要基礎設施和核電站等和平核設施的攻擊。

四、確保航道安全。霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道。中巴呼籲各方保護滯留在霍爾木茲海峽以內海域的船隻和船員安全，安排民商事船隻盡快安全過航，盡快恢復海峽正常通航。

五、確保聯合國憲章的首要地位。中巴主張應踐行真正的多邊主義，共同推動加強聯合國重要作用，支持基於聯合國憲章宗旨原則和國際法，就建立全面和平框架、實現持久和平達成協議。