美國要放棄霍爾木茲海峽？沙特會接受伊朗收通行費嗎？

伊朗戰爭勝負的標準已經不是伊朗政權是否更迭，而是霍爾木茲海峽能否重新開放。霍爾木茲海峽被封之後油價應聲大漲。美國總統特朗普（Donald Trump）為了提振今年中期選舉的選情不得不平抑物價應對通脹，讓霍爾木茲海峽重開是難以繞過的話題。

美國一旦出動地面部隊搶奪霍爾木茲海峽的控制權，能夠全身而退的可能性非常小。如果美國要想完全控制霍爾木茲海峽，就必須佔領海峽周邊的伊朗沿海地區和島嶼，並且是長期佔領，其產生的成本很可能會遠超美國的收益。

美國媒體的最新報道顯示，特朗普願意在霍爾木茲海峽基本保持封鎖的情況下，結束美國對伊朗的軍事行動。這是否意味着美國要放棄霍爾木茲海峽？

2026年3月27日，伊朗襲擊位於沙特阿拉伯、駐有美軍的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）。3月29日在社交媒體上載的相片顯示，一架疑似美軍E-3空中預警機被炸毀。（Reuters）

伊朗封控霍爾木茲海峽之後，中東海灣國家的石油外運受到相當大的影響，美國和中東海灣國家長期以來是石油美元的捆綁合作關係，特朗普願意在海峽尚處於封鎖的情況下結束戰爭，是否意味着美國對中東海灣國家的安全承諾失效了？

美國不再保障安全的話，石油美元還能夠堅挺嗎？美國和中東國家的軍事合作還能夠繼續嗎？美國真的要從中東退出了？海峽未開而美國要結束戰爭，這是特朗普政府用來倒逼勒索中東海灣國家的籌碼嗎？

對於霍爾木茲海峽的通行問題，伊朗外交部長阿拉格齊3月25日接受伊朗國家媒體採訪時表示，伊朗戰後將在海峽實施新的規則，「未來，我們希望建立新的安全通行安排」。

圖為2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）、沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）、巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar），及土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）在伊斯蘭堡舉行會晤，討論如何緩和伊朗戰事局勢。 （Muammer Tan/Turkish Foreign MinistryHandout via REUTERS）

俄羅斯塔斯社3月31日報道，伊朗議會國家安全委員會已通過一項法案，將對途經霍爾木茲海峽的船隻徵收通行費。知情人士表示，該計劃同時禁止美國、以色列以及對伊朗實施單邊制裁的國家相關的船隻通過海峽。通行費預計將以伊朗里亞爾支付。

從伊朗方面的動作看，伊朗要長期把控霍爾木茲海峽並且要開始收費了。

以往霍爾木茲海峽是被視為國際水域，是因為伊朗並沒有封閉海峽。這並不代表伊朗沒有權利這麼做。霍爾木茲海峽最窄處僅20海里（33公里）左右。根據《聯合國海洋法公約》，伊朗和對岸國家阿曼都可以提出12海里領海主張，海峽並不是公海。同樣，按照《聯合國海洋法公約》規定，用於國際航行的海峽，所有船舶享有無條件的過境通行權，沿岸國不得收取通行費。

阿曼簽署批准公約後一直奉行讓所有船舶無條件通過的原則。但伊朗1982年簽了這份公約後一直沒批准該。這本身就卡在一個灰色地帶。

2026年3月23日，插圖中可以看見霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的地圖和一個3D打印的美國總統特朗普（Donald Trump）模型。（Reuters）

過去伊朗考慮到和中東海灣國家的關係，考慮到美國的軍事威懾，並不敢貿然封閉海峽，哪怕是兩伊戰爭期間，海峽也並未真正關閉。而如今同美國撕破臉之後，伊朗考慮的是長期把控海峽且收費。這顯然和過去美國掌控中東的格局是不同的。

這絕非簡單的收過路費增收這麼簡單。霍爾木茲海峽是全球能源運輸的關鍵咽喉，‌常態下日均石油吞吐量約2,000萬桶‌。沙特、阿聯酋、科威特、伊拉克、卡塔爾等海灣國家‌90%以上的原油出口依賴霍爾木茲海峽‌。伊朗一旦開始收費，相當於將地區國家的石油出口命脈握在手中，屆時伊朗將會是中東地區規則的全新制定者。

以往，沙特等海灣國家依賴美國提供安全支撐來保障能源安全，現如今這一模式面臨嚴峻的挑戰。沙特等國家是否接受伊朗充當地區主宰者？是否會願意遵守伊朗制定的規則？都是未知數。

圖為2026年3月29日，以色列南部遭伊朗導彈攻擊，現場冒出濃煙。（Reuters）

伊朗能否長期把控霍爾木茲海峽，關鍵的變量是沙特。如果沙特默認，那幾乎相當於美國掌控的地區格局出現變化，中東地區的國際秩序要改寫了。屆時無論美軍是否退出中東，美國的中東霸權都將會遭到摧枯拉朽式的摧毀。

當地時間3月30日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在接受美國廣播公司（ABC）節目採訪時稱，美國不會允許伊朗對通過霍爾木茲海峽的船隻收取通行費用，特朗普政府有「多個選項」可以阻止伊朗。美國將在「數週內」實現對伊朗的行動目標。

魯比奧出身共和黨建制派，他非常清楚霍爾木茲海峽的牽涉的戰略利害關係。

網絡上流傳着特朗普政府正在向沙特等阿拉伯國家提出天價賬單。美國並不想放棄地區霸權，但又試圖轉嫁和伊朗作戰的成本。美國在倒逼沙特做選擇，實際上是要確認沙特等阿拉伯國對同盟關係的忠誠。

沙特和伊朗的關係曾在中國的斡旋下得到改善：圖為2023年12月15日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見沙特阿拉伯以及伊朗兩國外交部代表團。（中國外交部照片）

而日前，伊朗支持的胡塞武裝宣佈參戰，並威脅封鎖曼德海峽。霍爾木茲海峽封閉後石油出口受困的沙特，前不久才把出口轉移到紅海南端的狹窄水道曼德海峽。剛剛石油出口恢復過半的沙特也在面臨伊朗的步步緊逼。如果沙特做出不利於伊朗的選擇，不只是霍爾木茲海峽，曼德海峽也會被封，沙特不得不重新考慮如何解決石油出口問題。

美軍在面對伊朗的飽和導彈攻擊時力有不逮、損失慘重，沒有辦法為地區盟友提供天衣無縫的安全保障。美國對伊朗的軍事大棒威懾失靈。這是戰爭打到現在最大的基本事實。沙特和伊朗的關係中，有地區霸權爭奪的因素存在。

沙特需要權衡利弊，是站在美國一方支持美國把伊朗打到徹底輸？還是承認伊朗的優勢，以石油美元為籌碼倒逼美國不再挑釁伊朗？無論哪一種選擇，中東的格局都已經進入了下一個篇章。