美國要放棄霍爾木茲海峽？沙特會接受伊朗收通行費嗎？
伊朗戰爭勝負的標準已經不是伊朗政權是否更迭，而是霍爾木茲海峽能否重新開放。霍爾木茲海峽被封之後油價應聲大漲。美國總統特朗普（Donald Trump）為了提振今年中期選舉的選情不得不平抑物價應對通脹，讓霍爾木茲海峽重開是難以繞過的話題。
美國一旦出動地面部隊搶奪霍爾木茲海峽的控制權，能夠全身而退的可能性非常小。如果美國要想完全控制霍爾木茲海峽，就必須佔領海峽周邊的伊朗沿海地區和島嶼，並且是長期佔領，其產生的成本很可能會遠超美國的收益。
美國媒體的最新報道顯示，特朗普願意在霍爾木茲海峽基本保持封鎖的情況下，結束美國對伊朗的軍事行動。這是否意味着美國要放棄霍爾木茲海峽？
伊朗封控霍爾木茲海峽之後，中東海灣國家的石油外運受到相當大的影響，美國和中東海灣國家長期以來是石油美元的捆綁合作關係，特朗普願意在海峽尚處於封鎖的情況下結束戰爭，是否意味着美國對中東海灣國家的安全承諾失效了？
美國不再保障安全的話，石油美元還能夠堅挺嗎？美國和中東國家的軍事合作還能夠繼續嗎？美國真的要從中東退出了？海峽未開而美國要結束戰爭，這是特朗普政府用來倒逼勒索中東海灣國家的籌碼嗎？
對於霍爾木茲海峽的通行問題，伊朗外交部長阿拉格齊3月25日接受伊朗國家媒體採訪時表示，伊朗戰後將在海峽實施新的規則，「未來，我們希望建立新的安全通行安排」。
俄羅斯塔斯社3月31日報道，伊朗議會國家安全委員會已通過一項法案，將對途經霍爾木茲海峽的船隻徵收通行費。知情人士表示，該計劃同時禁止美國、以色列以及對伊朗實施單邊制裁的國家相關的船隻通過海峽。通行費預計將以伊朗里亞爾支付。
從伊朗方面的動作看，伊朗要長期把控霍爾木茲海峽並且要開始收費了。
以往霍爾木茲海峽是被視為國際水域，是因為伊朗並沒有封閉海峽。這並不代表伊朗沒有權利這麼做。霍爾木茲海峽最窄處僅20海里（33公里）左右。根據《聯合國海洋法公約》，伊朗和對岸國家阿曼都可以提出12海里領海主張，海峽並不是公海。同樣，按照《聯合國海洋法公約》規定，用於國際航行的海峽，所有船舶享有無條件的過境通行權，沿岸國不得收取通行費。
阿曼簽署批准公約後一直奉行讓所有船舶無條件通過的原則。但伊朗1982年簽了這份公約後一直沒批准該。這本身就卡在一個灰色地帶。
過去伊朗考慮到和中東海灣國家的關係，考慮到美國的軍事威懾，並不敢貿然封閉海峽，哪怕是兩伊戰爭期間，海峽也並未真正關閉。而如今同美國撕破臉之後，伊朗考慮的是長期把控海峽且收費。這顯然和過去美國掌控中東的格局是不同的。
這絕非簡單的收過路費增收這麼簡單。霍爾木茲海峽是全球能源運輸的關鍵咽喉，常態下日均石油吞吐量約2,000萬桶。沙特、阿聯酋、科威特、伊拉克、卡塔爾等海灣國家90%以上的原油出口依賴霍爾木茲海峽。伊朗一旦開始收費，相當於將地區國家的石油出口命脈握在手中，屆時伊朗將會是中東地區規則的全新制定者。
以往，沙特等海灣國家依賴美國提供安全支撐來保障能源安全，現如今這一模式面臨嚴峻的挑戰。沙特等國家是否接受伊朗充當地區主宰者？是否會願意遵守伊朗制定的規則？都是未知數。
伊朗能否長期把控霍爾木茲海峽，關鍵的變量是沙特。如果沙特默認，那幾乎相當於美國掌控的地區格局出現變化，中東地區的國際秩序要改寫了。屆時無論美軍是否退出中東，美國的中東霸權都將會遭到摧枯拉朽式的摧毀。
當地時間3月30日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在接受美國廣播公司（ABC）節目採訪時稱，美國不會允許伊朗對通過霍爾木茲海峽的船隻收取通行費用，特朗普政府有「多個選項」可以阻止伊朗。美國將在「數週內」實現對伊朗的行動目標。
魯比奧出身共和黨建制派，他非常清楚霍爾木茲海峽的牽涉的戰略利害關係。
網絡上流傳着特朗普政府正在向沙特等阿拉伯國家提出天價賬單。美國並不想放棄地區霸權，但又試圖轉嫁和伊朗作戰的成本。美國在倒逼沙特做選擇，實際上是要確認沙特等阿拉伯國對同盟關係的忠誠。
而日前，伊朗支持的胡塞武裝宣佈參戰，並威脅封鎖曼德海峽。霍爾木茲海峽封閉後石油出口受困的沙特，前不久才把出口轉移到紅海南端的狹窄水道曼德海峽。剛剛石油出口恢復過半的沙特也在面臨伊朗的步步緊逼。如果沙特做出不利於伊朗的選擇，不只是霍爾木茲海峽，曼德海峽也會被封，沙特不得不重新考慮如何解決石油出口問題。
美軍在面對伊朗的飽和導彈攻擊時力有不逮、損失慘重，沒有辦法為地區盟友提供天衣無縫的安全保障。美國對伊朗的軍事大棒威懾失靈。這是戰爭打到現在最大的基本事實。沙特和伊朗的關係中，有地區霸權爭奪的因素存在。
沙特需要權衡利弊，是站在美國一方支持美國把伊朗打到徹底輸？還是承認伊朗的優勢，以石油美元為籌碼倒逼美國不再挑釁伊朗？無論哪一種選擇，中東的格局都已經進入了下一個篇章。