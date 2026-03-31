美國務卿魯比奧：伊朗決策結構極不透明　無法確定談判成效

正當美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）吹捧伊朗新談判代表「更加理性」之際，國務卿魯比奧（Marco Rubio）則指，華府仍不清楚德黑蘭真正掌權者是誰，也無法確定接觸中的官員是否有權簽署或執行任何和平協議。美媒報道，美伊雙方透過巴基斯坦與土耳其間接傳遞訊息，但伊朗決策結構極度不透明，為外交行動蒙上陰影。



自從伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）繼任以來，他一直沒有露面講話，只透過書面聲明向外界表態。

圖為2026年3月26日，伊朗首都德黑蘭有民眾舉行反美及反以色列集會，有參加者展示伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的畫像。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

魯比奧周一（3月30日）向半島電視台表示，「沒有人見過他，也沒有人聯繫得上他」，伊朗政權的結構「目前非常不透明，決策是如何做出的，這一點並不清楚」。

巴基斯坦和土耳其的調解員亦難以與伊朗官員溝通，因其經常長時間遠離手機或電子設備，躲藏起來以避免被殺害。

魯比奧在接受美國廣播公司新聞網採訪時進一步表示：「歸根結底，我們必須看看這些人最終是否掌權，以及他們是否有能力兌現承諾。我們將對此進行檢驗。」他強調，美國必須做好準備，應對掌權者可能並不比前政權領導人更通情達理的可能性。

據報特朗普政府一直在與伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）和議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）進行間接訊息交流，後者被視為或許是唯一對穆傑塔巴產生影響的人。

鑑於伊朗政權內部決策者身份尚不明朗，美國政府仍在廣泛尋找可以對話的官員。