伊朗戰爭｜霍爾木茲海峽封鎖　美防長要求各國採取行動：不僅美國

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）3月31日表示，美國已在削弱伊朗威脅方面做大量工作，現在其他國家需要採取行動，以重新開放霍爾木茲海峽，主張「這不僅是美國海軍的責任」。



赫格塞思3月31日在五角大樓與美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）共同召開記者會，美方指在過去30天打擊伊朗方面1.1萬多個目標。

他又指「愈來愈多」船隻能通過霍爾木茲海峽。但英國廣播公司（BBC）則報道指，在今天以來，僅得3艘船通過海峽。

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）2026年3月31日在五角大樓舉行記者會（Reuters）

赫格塞思要求各國採取行動，他稱「世界上國家也應該做好準備，共同守護這條關鍵水道。這不僅是美國海軍的責任。」

他又指「所以世界各國都應該關注此事，做好應對準備」。

上週赴中東視察對伊朗行動

他並談到自己3月28日曾赴中東，視察對伊朗的軍事行動。

美國總統特朗普（Donald Trump）同日較早前發文批評多國，指要向所有因霍爾木茲海峽受阻而無法取得航空燃油、卻又拒絕參與針對伊朗行動的國家提供建議，一是向美國買油，二是「拿出你們那遲來的勇氣，闖進海峽，直接去搶吧（just TAKE IT）。」