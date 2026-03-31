特朗普：伊朗戰爭或很快結束　霍爾木茲海峽將會「自動開放」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月31日接受美媒電話訪問時表示，伊朗戰爭可能很快結束，而其他國家可以自行重新開放霍爾木茲海峽，他強調美國不會在伊朗耗費更多時間，目前正「把他們徹底消滅，是徹底消滅」，而當美國離場時「海峽會自動開放。」



《紐約郵報》報道，特朗普指出，霍爾木茲海峽已被伊朗關閉31天，導致全球能源價格飆升，而其他國家可以自行解決該問題，「我認為它會自動重新開放，但我的態度是，我已經把這個國家徹底摧毀了，讓那些使用霍爾木茲海峽的國家自己去打開……因為我認為掌控石油的人會非常樂意重新開放海峽。」

2026年3月23日，插圖中可以看見霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的地圖和一個3D打印的美國總統特朗普（Donald Trump）模型。（Reuters）

另一美媒《華爾街日報》日前報道稱，特朗普準備在未完全重開霍爾木茲海峽的情況下結束戰爭。特朗普今次回應相關報道稱，「我不會去想這些。我唯一的任務是確保他們沒有核武器。他們不會擁有核武器。當我們離開時，海峽會自動開放。」

特朗普日前在社交平台公布一則影片，其中可見伊朗一處地點發生巨大爆炸，可能遭到美以襲擊。他今次向傳媒證實事件，稱自己對影片中的爆炸規模感到震驚，強調這表明地面藏有大量彈藥，不過他拒透露擊中伊朗哪些目標，還補充「我們正在剝奪他們的核能力，並且實現了政權更迭。」