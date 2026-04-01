特朗普白宮東翼改建宴會廳受挫　聯邦法官頒臨時令禁止

美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）擬斥資4億美元，在白宮東翼建造宴會廳的計劃遭遇打擊。華盛頓特區聯邦地區法官萊昂（Richard Leon，暫譯）於3月31日頒布初步禁令，暫時中止該項目推進。



2026年3月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在空軍一號上前往馬里蘭州（Maryland）安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）的途中，一邊向媒體成員講話，一邊舉起計畫中的白宮舞廳效果圖。（Reuters）

由共和黨籍前總統小布殊（George W. Bush）任命的法官萊昂，批准了「國家歷史保護信託基金」（National Trust for Historic Preservation，NTHP）的要求，頒布該初步禁令。NTHP為非營利組織提，指控特朗普在未經國會批准下，拆除具有歷史意義的東翼並啟動新宴會廳建設，超越了他的職權範圍。

去年12月，在特朗普政府拆除了始建於1902年的白宮東翼後，NTHP起訴了特朗普和幾個聯邦機構。該組織認為，無論是總統還是負責管理白宮的國家公園管理局（NPS），都無權在國會未明確批准的情況下，拆除這座歷史建築或建造新的大型設施。

路透社報道，在本月17日的聆訊上，司法部律師對總統權限的解釋前後矛盾，遭到法官質疑。