特朗普獲37金主「泵水」　斥27億白宮東翼建宴會廳　傳以自己命名

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普 ）從37個人或公司籌集3.5億美元（約27.3億港元）在白宮東翼修建豪華宴會廳，捐款者包括亞馬遜（Amazon）、Google等多間大型企業，官方未披露各方個別捐款金額。美媒10月25日引述高級政府官員透露，特朗普或會以其姓氏命名新建的宴會廳。



美國哥倫比亞公司（CBS）報道，整理白宮提供的捐款名單後，發現其中不乏與特朗普政府關係密切的企業。

在科技巨頭方面，AI軟體公司Palantir、亞馬遜和微軟（Microsoft）等企業都在捐款名單之上；報道引述聯邦合約數據，Palantir在2025財年獲得超過8億美元的政府合約，超過以往任何一年。亞馬遜和微軟也各自獲得價值數億美元的政府合約。

報道引述公司內部人士透露，與美國國防軍事息息相關的洛歇馬丁公司（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）為特朗普的宴會廳建設捐贈超過1000萬美元。

特朗普上週宴請捐款人時，英偉達代表也有獲邀出席。特朗普政府此前授予英偉達出口許可證，允許其向中國出口特定晶片，以換取15%的收入分成。同時，該公司正努力爭取更多進入中國市場的機會。

2025年10月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte，不在圖中）時，手持即將建成的新白宮宴會廳設計圖。（Reuters）

美國廣播公司（ABC）23日詢問特朗普是否已經為宴會廳取好名字時，這位美國總統笑着說：「我現在不想談這個。」報道指， 官員們已將其稱為「特朗普總統宴會廳」，而這一名字很可能會一直沿用下去。

特朗普向來喜歡以自己家族姓氏去命名各項建築，屹立於美國紐約曼哈頓的「特朗普大廈」（Trump Tower）便是一例，因此新建成的宴會廳料也不會成例外。