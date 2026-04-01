美國女記者傳伊拉克遭綁架　國務院官員：將與FBI合作確保她獲釋

伊拉克內政部指有一名外國女記者在3月31日遭陌生人綁架，有美國傳媒稍晚披露事主名稱是Shelly Kittleson，美國國務院官員稍晚稱獲悉相關報道，將繼續與聯邦調查局（FBI）協調，以確保她盡快獲釋。



總部位於美國華盛頓的中東事務分析網站「觀察」（Al-Monitor）證實為傳媒撰稿的Kittleson日前在伊拉克巴格達遭綁架，呼籲立即釋放事主，還指出她專注報道中東與阿富汗新聞。伊拉克內政部早前未披露事主身份，僅指有外國女記者遭綁架，但強調安全部隊有展開行動，以追捕綁匪並確保釋放她。

圖為據報在伊拉克遭綁架的美國記者Shelly Kittleson。（Instagram@shellyrkittleson）

美媒引述美國內政部消息官員指，正追查這宗個案，並與伊拉克合作，努力確保她獲釋。另有美國國務院全球公共事務助理國務卿Dylan Johnson在社交平台發文指，國務院早前有預警事主，將繼續與FBI合作以保證她獲釋，他還補充，伊拉克已經拘捕一名涉嫌參與綁架的人員，此人據悉與伊朗結盟的伊拉克武裝組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）有關聯。