韓國遭特朗普斥「毫無益處」　李在明擬增173億美元應對能源危機

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月1日對韓國未派兵護航霍爾木兹海峽表示不滿，稱韓國對美國「沒有幫助」。此前，韓國政府宣布多項措施，以應對中東衝突導致的能源危機，包括擬增加從美洲進口原油以降低對中東的依賴，並推出規模達173億美元（約1,356億港元）的補充預算；總統李在明呼籲加速向可再生能源轉型。



路透社報道，韓國約55%的能源（2024年價值1,440億美元，即1.13萬億港元）進口自中東。為緩解高油價對民生與經濟的衝擊，韓國政府提出的補充預算案，將用於補貼煉油企業因價格上限導致的損失、向中低收入民眾發放消費券，以及支援受中東衝突影響的企業。政府預計此舉可提振今年經濟增長0.2個百分點。

2026年4月1日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮就伊朗戰爭向全國發表演說後做出手勢。（Reuters）

李在明直言，能源危機導致其「夜不能寐」，強調韓國作為化石燃料進口國面臨的風險，呼籲加快能源轉型。