韓國擬更新電子入境卡　台灣官方：暫緩調整「南韓」標示

韓國電子入境卡申報系統將台灣的英文標示為「CHINA（TAIWAN）」一事引發台灣當局關注，台方已對此提出嚴正關切並與韓國交涉，呼籲盡快更正標示，更自3月1日起依對等原則，將「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」，要求韓方在3月31日前回應。台灣的外交部發言人蕭光偉31日表示，韓方正研議更新電子入境卡系統，台灣方先暫緩更改電子入境系統，期待韓方適切反應台灣方訴求。



為回應韓國電子入境系統持續列台灣為「中國台灣」，台灣政府自3月1日起將「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」，並表示韓方月底仍未給予正面回應，台灣電子入境登記表中「出生地」及「居住地」的韓國標示，也將4月起將調整為「KOREA（SOUTH）」。

蕭光偉在記者會上表示，台方獲悉，韓方政府為便利國際旅客，目前正在進行內部行政及技術研議，以更新電子入境卡系統。考量台方之前已經向韓方表達，期待韓方適切反應台方訴求，所以台灣方先暫緩更改電子入境系統。

而韓國外交部也回應中央社表示，政府在一貫主張推動韓台之間非正式實質合作的立場下，正基於相關部會之間的協商，持續討論。