阿提密斯二號征月│發射後不久馬桶即故障　預計需數小時修復

美國太空總署（NASA）4月1日在佛羅里達州發射「阿提密斯二號」（Artemis II，又譯阿爾忒彌斯，阿提米絲，月亮女神），其中搭載4名太空人飛向太空。就在飛行初期，「獵戶號」（Orion）太空艙上被稱為「通用廢物管理系统」的專用馬桶出現故障，機組人員發現故障指示燈閃爍後，立即聯繫地面任務團隊報告情況。美國太空總署（NASA）副局長克沙特里亞（Amit Kshatriya）將其稱為「控制器問題」，解決需要數小時，截至午夜已部分修復。



這是首次在太空探測任務中配備真正的馬桶，艙門開在地板上，緊鄰太空人登艙的艙口。機組人員介紹，使用時需保持合適姿勢，且內部噪音較大，需佩戴聽力保護設備。在微重力環境下，飛船設有扶手和腳部繫繩固定人體，馬桶通過自動氣流收集排泄物，分離儲存尿液和糞便。

來自加拿大太空局的太空人漢森（Jeremy Hansen）表示：「我們很幸運能在這艘小型飛船上擁有一個帶門的馬桶， 這是我們在任務期間唯一能真正感到片刻獨處的地方。」

2026年4月1日，「阿提密斯2號」（Artemis II）飛行期間，「獵戶號」（Orion）太空艙上被稱為「通用废物管理系统」的專用馬桶出現故障。（X@SpaceNosey）

如果馬桶無法修復，氣流功能將受影響。但在此期間，太空人仍可利用袋子收集尿液，排便也可正常進行。

與國際空間站的廢物回收不同，此次任務僅10天，尿液將直接排出飛船，糞便則儲存於裝有過濾器的容器中，待返回地球後妥善處理。目前飛船馬桶故障已基本解決，未影響整體任務推進。