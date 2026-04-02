阿提密斯2號征月│暌違50年 NASA發射火箭送太空人升空
撰文：官祿倡
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美國太空總署（NASA）4月1日在佛羅里達州發射「阿提密斯二號」（Artemis II，又譯阿爾忒彌斯，阿提米絲，月亮女神），其中搭載4名太空人飛向太空。該計劃標誌着逾50年來再有太空人重回月球附近空域，也是自1972年阿波羅17號（Apollo 17）以來，人類首次有載人太空任務飛離「近地軌道」（Low Earth Orbit，LEO）。
今次發射工作在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）運行，火箭在當地時間下午6時35分成功點火升空。今次飛向太空的4名太空人分別為來自NASA的懷斯曼（Reid Wiseman）、格洛佛（Victor Glover）、科克（Christina Koch），以及來自加拿大太空局的漢森（Jeremy Hansen），其中懷斯曼為今次任務的指揮官。
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NASA在正式發射前的檢查期間，發現一個與「飛行終止系統（Flight Termination System， FTS）」相關的問題，不過很快就順利解決。
阿波羅17號在返回地球後，直到2026年，所有後續載人太空任務都只停留在近地軌道。據悉今次計劃涵蓋超過9日的太空飛行，4名太空人會乘坐太空船飛掠月球，並計劃在第10日返回地球，預料屆時會在太平洋海域濺落，他們不進入月球軌道，但會飛到月球附近，甚至比阿波羅時代某些任務更遠。
NASA指出，計劃還包括將4個來自不同航天機構的、尺寸為鞋盒大小的「方形衛星（CubeSat）」帶上太空，這些衛星分別來自阿根廷、韓國、沙特阿拉伯和德國，旨在增進對太空環境的了解，並為未來的阿提密斯計劃提供資訊。
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